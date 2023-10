Trofeo città di Firenze, 450 partecipanti per la terza edizione

Sono 450 gli atleti che domani parteciperanno, sotto la regia della Apd Virtus Settimo Miglio, alla terza edizione del 'Trofeo città di Firenze' di ciclocross che quest’anno, a causa dei lavori di rifacimento del parco dell’Argingrosso, si è trasferito all’interno del Mugello Circuit. Si tratta di una gara internazionale 'classe 2' che aspira ancora a crescere e diventare una delle gare riferimento italiane.

"Una manifestazione importante per la città e il nostro territorio che con il ciclismo hanno un legame molto forte" ha dichiarato l'assessore allo sport Cosimo Guccione.

"Un nuova location comunque temporanea - ha sottolineato Paolo Traversi, presidente del comitato organizzatore - perché già dal 2024 la gara ritornerà tra le mura fiorentine. Una location temporanea che però si può trasformare in una grande opportunità, grazie anche al fascino del luogo, per poter vedere in Provincia di Firenze, già dall’anno prossimo, 2 gare internazionali di ciclocross".

Anche quest’anno è stata scelta la 'formula' di una unica giornata di gare.

La mattina, come richiesto da commissario tecnico Daniele Pontoni (la nazionale azzurra nel pomeriggio volerà in Francia dove da venerdì ci saranno i campionati europei), sarà dedicata alle categorie internazionali C2. Gli juniores cominceranno alle 8.45. Le 'donne open' e juniores partiranno alle 9.30, seguite dagli open alle 10.30. Nel pomeriggio spazio alle gare di carattere nazionale riservate ai master, ai giovanissimi della G6, agli esordienti e agli allievi che vedranno gareggiare i migliori talenti del panorama nazionale. In programma anche uno short track per tutte le categorie promozionali.

I 450 atleti iscritti rappresentano sei nazioni: Italia, Repubblica Ceca, Olanda, Svizzera, Francia, Polonia, Belgio, Albania. Saranno ben 12 gli atleti stranieri al via, distribuiti nelle 3 competizioni internazionali.

WEDNESDAY 1 NOVEMBER INTERNATIONAL AND INTERNATIONAL COMPETITION

1. 07:00 -=8:40 ROUTE TEST

2. 08:45 JUNIOR MEN

3. 09:30 OPEN WOMEN (JUNIOR U23 ELITE)

4. 10:30 OPEN MEN

5. 11:30 AWARDS CEREMONY INTERNATIONAL CATEGORIES

6. 11:40 MASTER MEN - MASTER WOMEN

7. 12:40 PROMOTIONAL RACE G6

8. 13:00 AWARDS CELEBRATIONS AMATEUR MASTER CATEGORIES AND PROMOTIONAL

9. 13:05- 13:25 ROUTE TEST

10. 13:30 ESORDIENTI M 2° ANNO

11. 13:31 ESORDIENTI M 1° ANNO

12. 14:05 ALLIEVE DONNE

13. 14:06 ESORDIENTI DONNE

14. 14:40 ALLIEVI M 2° ANNO

15. 14: 41 ALLIEVI M 1° ANNO

15:30 AWARDS FOR NATIONAL CATEGORIES

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa