Trovati 10 kg di marijuana in un appartamento di Rifredi: arrestato 31enne

Ieri sera la polizia di Firenze ha arrestato in zona Rifredi un 31enne peruviano con l’accusa di illecita detenzione di sostanza stupefacente.

Durante un mirato servizio di prevenzione e controllo del territorio nel quartiere, gli agenti della Squadra di Polizia giudiziaria del Commissariato di Rifredi – Peretola si sono insospettiti da un fortissimo e pungente odore di droga proveniente da un seminterrato della zona.

È così scattato subito il controllo nell’abitazione, dove i poliziotti hanno identificato il 31enne poi finito in manette.

A seguito degli accertamenti, infatti, nell’appartamento e nella cantina adiacente ad esso sono stati scovanti oltre 10kg di droga tra marijuana ed hashish, la maggior parte dei quali accuratamente custoditi all’interno di due borsoni ed un trolley.

Oltre alla sostanza stupefacente gli agenti hanno sequestrato anche due bilancini di precisione, diverse bustine in plastica, verosimilmente utilizzate per confezionare lo stupefacente e quasi 400 euro in contati trovati nelle tasche del cittadino straniero.

L’uomo, già noto alle forze di polizia, è stato accompagnato nel carcere fiorentino di Sollicciano in attesa della convalida della misura precautelare.