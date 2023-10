Valeria Vezzosi, avvocato empolese, è nella commissione Diritto della Persona del consiglio nazionale forense

Il Consiglio Nazionale Forense, organismo apicale istituzionale dell’Avvocatura che rappresenta l’intera classe forense, ha proceduto alla nomina dei componenti interni delle Commissioni per il quadriennio 2023-2026 nel corso della seduta amministrativa del 23 giugno 2023. Successivamente sono stati nominati i componenti esterni di ciascuna commissione. Le Commissioni del CNF sono chiamate ed elaborare indicazioni per l’intera classe forense ed a proporre temi di interlocuzione fra L’Avvocatura e le Istituzioni.

L’Avv. Valeria Vezzosi del Foro di Firenze è stata chiamata a fare parte della Commissione Diritto della Persona, delle relazioni familiari e dei minorenni, presieduta dall’Avv. Daniela Giraudo. Valeria Vezzosi è avvocato iscritto all’Albo del Foro di Firenze dal 1995, ha il suo studio a Empoli e si occupa di diritto della persona, della famiglia e dei minorenni dall’inizio della professione. Attualmente è componente della Commissione Consiliare dell’Ordine di Firenze dedicata al diritto di famiglia e dei minori.

Valeria Vezzosi è mediatrice familiare professionista AIMS dal 2016 e Coordinatrice genitoriale per esame riconosciuto dalla Regione Toscana dal 2019, socia professionista didatta e membro del direttivo di ACOGES Associazione Coordinazione Genitoriale Sistemica.

Valeria Vezzosi è stata Presidente di Aiaf Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i Minori Regione Toscana per due mandati, anno 2016/2019 e 2019/2022, membro del Consiglio Direttivo Nazionale dell’associazione dal 2010, è stato componente della Giunta nazionale esecutiva dal 2019 a 2023. È componente della reazione della Rivista scientifica Aiaf edita da Giappichelli.

Autrice di numerosi articoli in materia di diritto di famiglia e dei minori, svolge attività di formazione per avvocati, psicologi, assistenti sociali, mediatori familiari e coordinatori genitoriali in varie sedi, pubbliche e private, in varie città. Per il Comune di Empoli è stata Presidente del Comitato Pari opportunità per due mandati, nel periodo 2012/2015.

Fonte: Ufficio stampa