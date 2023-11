Aiuti alle botteghe fiorentine per luci di Natale

Un Natale festoso con progetti e iniziative nelle strade di tutta la città. Con una delibera dell’assessore al commercio e alle attività produttive Giovanni Bettarini torna anche quest’anno il sostegno alle luminarie e alle iniziative nei centri commerciali naturali e nei mercati storici, privilegiando quelle sostenibili anche in termini di risparmio energetico.

Il Comune per il Natale 2023 ha infatti stanziato 180mila euro e dà il via al bando: possono fare richiesta dei contributi comunali i Centri Commerciali Naturali, le associazioni di commercianti e i consorzi dei mercati, oltre ai mercati storici, presentando progetti rivolti a visitatori e cittadini. Il contributo massimo è di 7.500 euro a progetto e può arrivare a coprire fino all’ 85% delle spese effettivamente sostenute.

“E’ un impegno che, come Amministrazione, riusciamo a prendere anche quest’anno – ha detto l’assessore Bettarini – perché è un aiuto alle botteghe e alle attività di tutta la città per allestimenti e iniziative da fare nel periodo natalizio in tutti i quartieri con progetti che li valorizzino e che promuovano la loro attività durante queste feste natalizie” ha concluso Bettarini.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa