Anziano travolto da un treno a Cascina

Un uomo di 70 anni è morto questa sera alla stazione di Cascina dopo essere stato investito da un treno. Al momento l'ipotesi più probabile è quella del suicidio. L’anziano, travolto dal regionale proveniente da Firenze e diretto a Pisa, non aveva con sé documenti; un passeggero del treno ha accusato un malore mentre era a bordo ed è stato soccorso dal personale del 118, per essere poi trasferito d'urgenza in ospedale.

La circolazione ferroviaria è stata a lungo interrotta per consentire i soccorsi e la rimozione del corpo.