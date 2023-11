Basket Empoli, Use Computer Gross supera Cecina

Con qualche brivido di troppo alla fine ma con un cuore che fa provincia.

L’Use Computer Gross fatica a superare Cecina - e fin qui tutto nella norma – ma porta a casa due punti che sono importanti e meritati. Importanti perché consentono ai biancorossi di riscattare il ko di Quarrata e vincere quello che, presumibilmente, può essere considerato uno scontro al vertice e meritati perché il 79-70 è figlio di una prestazione quasi perfetta fino a quei due minuti finali che, va detto, qualche brivido sulla schiena lo fanno correre. Da mettere poi nel mazzo: una condizione fisica buona come testimoniano i 22 punti finali e qualche prestazione individuale importante, leggi Mazzoni, Giannone ed il rientrante Cerchiaro che, pur di dare il suo importante contributo, si fascia la mano, stringe i denti e lascia da parte il dolore pensando a cosa sa fare meglio, giocare a basket.

Il tempo di salutare i tanti ex e subito a godersi un inizio scoppiettante con un recupero di Rosselli che appoggia a Mazzoni ed infine a Giannone: canestro ed applausi. Ancora Rosselli dall’arco (5-0) ed ecco che si presenta Cecina con Mazzantini.

Il primo allungo è farina del sacco di Mazzoni (17-9) con Cecina che ribatte fino al 17-14 che, al 10’, diventa 19-18 grazie a Milojevic. La seconda frazione si apre nel segno degli ospiti che mettono un parziale di 0-7 che obbliga coach Valentino al minuto. E’ forse questa la sola fase nella quale i biancorossi soffrono ma a far rialzare la testa ci pensano Giannone e Cerchiaro che torna così a godersi l’urlo della Lazzeri per la tripla del 28-27.

De Leone firma il 37-34 e qui i biancorossi potrebbero assestare un colpo importante dopo una stoppatona dello stesso De Leone, ma un tiro affrettato consente a Mazzantini di punire l’Use col 41-39. A far andare tutti più sereni al riposo ci pensa Rosselli. Visto che per lui prendere un tiro libero è quasi un miraggio (curioso, no?), decide di tirare da tre e infila il 46-39.

Al ritorno in campo di Sesoldi il 49-39 ma poi ancora momento critico con un parziale di 2-13 che porta Cecina sul 51-52 grazie a Bruni. Dopo il minuto Valentino mette nella mischia Baccetti, e De Leone firma un 53-52 che vale quasi come un gol. Al 30’ siamo 57-52. E qui viene il bello. Rosselli sforna due assist da tutti in piedi, Mazzoni e Giannone ringraziano segnando il 68-55. Cecina va in tilt e Quartuccio, dopo un recupero, mette il 70-55 lasciando a De Leone il 72-55: parziale di 15-3.

Finita? Per niente. Un canestro di Rosselli è la sola gioia in mezzo ad un parziale ospite che pare riaprire i giochi visto che, a 90 secondi dalla sirena, Bruni mette il 74-68. Il minuto è inevitabile e fa bene ai biancorossi con Giannone che, con una tranquillità invidiabile, attacca l’avversario e lo batte appoggiando il 76-68 a 33 secondi dalla sirena. C’è una palla persa di troppo in modo banale ma c’è anche Giannone che ne mette altri tre. Alla sirena: 79-70. Bello, sofferto, meritato.

79-70

USE COMPUTER GROSS

Giannone 20, Sesoldi 8, De Leone 11, Baccetti, Rosselli 13, Mazzoni 15, Cerchiaro 7, Fogli ne, Quartuccio 5, Ramazzotti ne, Tosti ne, Regini ne. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

BASKET CECINA

Milojevic 12, Bertini ne, Mazzantini 11, Bruci 8, Carlotti, Bruni 15, Pistillo 2, Turini 12, Pistolesi 10, Dalle Ave. All. Da Prato (ass. Corbinelli)

Arbitri: Pedini di Corciano ed Antonelli di Spoleto

Parziali: 19-18, 46-39 (27-21), 57-52 (11-13), 79-70 (22-18)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa