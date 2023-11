Contest fotografico, concerti e coro: il novembre di Hugo a Empoli

Un contest fotografico, concerti live e un coro partecipato. Questi alcuni degli elementi che caratterizzano il novembre di Hugo, il percorso di co-progettazione e co-gestione che il Consorzio COeSO Empoli sta portando avanti insieme al Comune di Empoli per il miglioramento della sicurezza urbana nella zona attorno alla stazione ferroviaria.

Una prima occasione di incontro in musica è prevista per venerdì 3 novembre alle 19 con il concerto di ‘Belle di Mai’. Con lo spettacolo ‘Voci Vaganti’ il duo accompagnerà gli ascoltatori in un viaggio che, a partire dalla Georgia, si sposta da est a ovest attraverso i canti della tradizione, raccontando di luoghi altri e atmosfere lontane. L’evento al Dopo lavoro ferroviario di piazza Don Minzoni è organizzato in collaborazione con l’associazione Canto Rovesciato (prenotazione consigliata a hugo@coesoempoli.it o 393 8869830).

Il fine settimana continua con un’altra forma d’arte: la fotografia. Si inaugura il 4 novembre il contest dedicato alla fotografia urbana che ha l’obiettivo di far emergere una visione collettiva, caleidoscopica e alternativa del quartiere della stazione di Empoli. Dalle 15 alle 18 il fotografo Massimo Pistolesi sarà a disposizione, in piazza Don Minzoni, per fornire consigli e dritte sulla street photography. Il concorso, aperto a fotografi amatoriali e professionisti, si concluderà il 24 novembre. Le foto dovranno essere scattate nelle zone comprese tra Piazza Don Minzoni, Parco della Rimembranza e Parco XI febbraio e il tema a cui ispirarsi è: Where do you go?

Le foto (massimo tre) dovranno essere inviate dal 4 al 24 novembre in formato jpg all’indirizzo hugo@coesoempoli.it. Le migliori tre foto saranno stampate ed esposte per tutta la durata di Empoli Città del Natale. Le migliori cinque invece saranno stampate su cartoline e distribuite nei negozi del quartiere della stazione di Empoli. Tutte le foto saranno pubblicate sul sito.

Proseguono poi, tutti i martedì alle 19.30, gli incontri di HUGOLA, il primo coro popolare di quartiere di Empoli. Diretto dal Maestro Simone Faraoni si tratta di un coro aperto a tutte le persone di qualsiasi nazionalità, credo, cultura, lingua, che vogliano provare a intonarsi insieme. Non è necessario avere esperienze pregresse o conoscere la musica, né avere competenze vocali.

Il coro vuole affrontare i temi della diversità, uguaglianza, interculturalità, incontro, comunità attraverso la musica e il canto, linguaggi che consentono di attraversare senza troppi ostacoli generazioni e culture differenti. Un coro di tante voci per favorire il processo di trasformazione della nostra comunità, la cui partecipazione è gratuita.

Accanto alla programmazione artistico-culturale apre i battenti l’Infopoint di Casa HUGO, in piazza Don Minzoni 20. Un punto di ascolto delle necessità e un accompagnamento verso i servizi presenti sul territorio (es. Sportelli Migranti, URP, CPI, Consultorio) per cercare soluzioni ai problemi legati, per esempio al mondo dell’immigrazione, della scuola, della casa, dell’occupazione: porte aperte il martedì dalle 11 alle 13, il giovedì dalle 17 alle 19.30 e il venerdì dalle 10 alle 12.30 (contatti tel. 393 8869830, hugo@coesoempoli.it).

Fonte: Ufficio Stampa