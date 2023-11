Il teatro per i più piccoli a Empoli: Sgambe Sghembe porta in scena Rodari

Dire Fare Teatrare è la rassegna teatrale dedicata ai piccoli spettatori e alle loro famiglie. Domenica 5 novembre in scena Sgambe sghembe produzione compagnia Enrico Lombardi/Quinta parete, liberamente rielaborata sui racconti di Gianni Rodari “Il giovane gambero” e “La strada che non andava in nessun posto”.

Sul palco una figura, sola. Che si incarta, si sorprende, si reinventa continuamente. Che cerca di dar voce al desiderio profondo di mettere in luce tutto quello che è contrario, differenza, diversità, stranezza, insolito. Sgambe Sghembe è uno spettacolo nato su basi clownistiche con l’intenzione di proporre la tematica della diversità attraverso un contesto quotidiano ma personalissimo.

Il programma prosegue domenica 12 novembre con Matuta teatro/Opera prima teatro che propone Cenerentola una scarpetta per tre, ispirato alla favola di Cenerentola lo spettacolo è un gioco comico a tre, una fiaba in forma di farsa; poi domenica 19 novembre Il gatto con gli stivali di Pupi di Stac, infine ultimo appuntamento della rassegna domenica 26 novembre con Biancaneve della compagnia Tieffeu.

La rassegna Dire Fare Teatrare si inserisce nella stagione teatrale empolese promossa dal Comune, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro.

Gli spettacoli si terranno al Minimal Teatro di Empoli (via P.Veronese, 10) e avranno due repliche alle 15.30 e alle 17.30. Biglietto € 4,5. È gradita la prenotazione.

Per informazioni, acquisti e prenotazioni ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro, telefono 0571 / 81629 – 83758, biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Ufficio Stampa