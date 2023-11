In vigore la fase invernale della Ztl nel Castello di Barberino Val d’Elsa

Prende il via la fase di attuazione della Ztl invernale nel centro storico di Barberino Val d’Elsa. Da mercoledì 1 novembre entra in funzione, come lo scorso anno, una più ampia modalità di accesso al castello valdelsano, valida fino ad aprile 2023. Il divieto di transito alle auto è istituito dalle ore 19.30 alle ore 7:30 mentre si potrà entrare e circolare regolarmente nella fascia diurna. E' quanto è stato previsto dall'ordinanza emessa dalla Polizia locale dell'Unione comunale le Chianti Fiorentino. I residenti potranno sostare senza limiti di orario con l'esposizione del tagliando mentre i non residenti con disco orario 1 h dalle 8:30 alle 12:30 e nella fascia 14:30-19:30.

Il provvedimento esclude i veicoli autorizzati muniti di apposito contrassegno, i veicoli delle Forze dell'ordine, della Polizia locale, della Polizia giudiziaria, dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, nonché autoambulanze, veicoli di vigilanza, mentre possono circolare senza permesso i velocipedi, i veicoli adibiti alla pulizia delle strade e per la raccolta dei rifiuti urbani, i veicoli del servizio postale. L'accesso è garantito inoltre ai veicoli elettrici, ai taxi, agli autoveicoli a noleggio con conducente, a veicoli rilasciati alle persone disabili o al servizio di persone invalide o di associazioni per assistenza, ai veicoli di aziende che distribuiscono prodotti farmaceutici e quelli che accompagnano gli ospiti delle strutture ricettive presenti nella ZTL.

