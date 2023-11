Lucca Comics & Games, il programma di domani

La pioggia non ha fermato l’esercito degli appassionati che ieri si sono dati appuntamento in migliaia per la giornata di apertura del Lucca Comics & Games.

Tantissimi anche gli eventi nella seconda giornata della cinque giorni lucchese, a partire dagli incontri con i grandi ospiti dell’Area Movie, a cura di QMI. Domani sarà la volta di Francesco Mandelli che al cinema Astra, ore 15:30, presenta Quante Scene, il suo podcast prodotto da Chora Media e Universal Pictures, dedicato ai film che ci hanno segnato la vita.

A seguire, alle 17:00, la star di Suburra Giacomo Ferrara, in dialogo con Claudio di Biagio, introdurrà i primi due episodi di SUBURRÆTERNA, l'attesissima serie tv Netflix che espande l’universo Suburra, in cui torna a vestire i panni di Spadino. I fan della serie avranno modo di celebrare la nuova serie anche in Piazza San Michele alle ore 15:00, dove è previsto un grande evento, Antieroi per Spadino, che promette una sorpresa per tutti i fan.

Al cinema Centrale, ore 15:00, Toei Animation Europe presenta in anteprima esclusiva PreCure All Stars F alla presenza del produttore Aki Murase, del regista Yuta Tanaka e di Nishiki Itaoka, direttore generale dell’animazione e character designer del film.

La giornata si conclude alle 20:00 o Special Screening di Thanksgiving, il film horror diretto da Eli Roth con protagonisti Patrick Dempsey e Addison Rae.

Gli imperdibili dell’Area Comics si interrogano sul presente. Si comincia con Un mondo in subbuglio - i fumetti raccontano le guerre (e la pace) dalle 11:30 all’Auditorium del Suffragio. Con Garth Ennis, che ha firmato alcune delle più amare e realistiche ricostruzioni delle guerre del passato, guarderemo al racconto dei conflitti attraverso la lente del fumetto anglofono, da Marvel a DC Comics passando per gli editori indipendenti. Con Gianluca Costantini, fumettista, attivista e autore di alcuni celebri ritratti come quelli di Patrick Zaki e Giulio Regeni, rifletteremo sulle tensioni odierne e le vittime meno note. Con l’autrice ucraina Olga Grebennik discuteremo del suo Diario di guerra, scritto e disegnato durante i bombardamenti russi, mentre con Alec Trenta esploreremo il suo adattamento dello storico Libro della pace di Bernard Benson, un classico del pacifismo ora trasformato in libro illustrato. Infine, con le fumettiste Francesca Torre e Margherita “LaTram” Tramutoli e con Simonetta Gola, direttrice della comunicazione di EMERGENCY, parleremo del loro progetto a fumetti dall’Afghanistan, un racconto sull'accesso alle cure tra Kabul e Anabah. Li affianca il giornalista e sceneggiatore Marco Rizzo.

Di fondamentale importanza l’incontro Raccontare la guerra, dalle 16:30 alle 17:30, Auditorium di San Romano. Lucca Comics & Games vuole continuare a essere un luogo di confronto vivo e reale e aprire una riflessione ampia durante la manifestazione, partendo dalle scelte e dalle dichiarazioni che autori e autrici stanno facendo in questi giorni, perché sia un momento di dibattito importante. Dal Medio Oriente all’Ucraina, dal Sudan fino all’Africa dimenticata, per arrivare alle migrazioni. Cosa può fare il mondo della cultura quando vittime innocenti, guerra, massacri, e grandi esodi irrompono nelle nostre vite in tutta la loro lacerante drammaticità? Cosa fare per interpretare l'informazione e agire nello scenario in cui ci troviamo? Questi interrogativi saranno affrontati dai charity partner storici di Lucca Comics & Games, che in questi teatri di crisi umanitaria operano, come Simonetta Gola, la direttrice comunicazione di Emergency; Mario Marazziti, autore de La Grande Occasione. Viaggio nell'Europa che non ha paura (Comunità di Sant'Egidio), o a chi deve raccontarli al Paese, come Agnese Pini, direttrice del Gruppo Editoriale QN e Tito Faraci, autore e curatore editoriale per Feltrinelli. La seconda parte dell’incontro, invece, affronterà le criticità emerse in questi giorni dal punto di vista degli editori, degli autori e degli addetti ai lavori, per confrontarsi con la manifestazione sul tema della consapevolezza e di possibili linee guida da creare per il futuro, con l’obiettivo di garantire una Lucca Comics & Games confortevole per tutti. Al dialogo parteciperanno gli autori Leo Ortolani, Roberto Recchioni e Sio che dialogheranno con Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games.

Garth Ennis (autore di storie appassionanti come The Boys, Preacher, Bloody Mary e Le storie di guerra) tornerà anche in un dialogo con Emiliano Pagani sul fumetto "scomodo" senza frontiere, un viaggio nell'ultraviolenza tra Europa e Stati Uniti (ore 17:30, Chiesa di San Giovanni). Le straordinarie opere di Howard Chaykin, in mostra alla Fondazione Banca del Monte di Lucca, saranno al centro di un appassionato dialogo tra autore e curatori (ore 11; Chiesa di san Giovanni). Il maestro Milo Manara racconta ad Agnese un anno straordinario, consacrazione di una carriera travolgente in un appuntamento con lettori e lettrici (ore 12:30, Chiesa di san Giovanni). Douglas Wolk, Roberto Recchioni e Marco Marcello Lupoi ci porteranno a esplorare la Casa delle Idee in Eroi, mutanti, mostri e meraviglie: un viaggio nella Marvel con chi ha letto tutto (ore 17:30, Auditorium del Suffragio).

Sempre ai primi posti nelle classifiche libri, l’autore Pera Toons, amatissimo dai più giovani, incontrerà il pubblico per spiegare come nasce una freddura (ore 11, Teatro del Giglio). E dopo un anno dall’inizio dell’avventura Gigaciao, Sio torna con uno dei suoi eventi più amati: 30 strisce in 30 minuti (ore 14, Auditorium San Francesco).

Dal Giappone Naoki Urasawa farà sognare il pubblico con un maxi showcase: l’acclamato autore di pietre miliari del manga come 20th Century Boys, Monster e Yawara! disegna dal vivo e ci conduce alla scoperta del suo sterminato universo artistico. Satsuki Yoshino farà scoprire le sue tecniche e i segreti delle sue storie (ore 13, Sala Tobino) mentre Kan Takahama - autrice finalista dei Lucca Comics Awards - emozionerà con uno showcase live (ore 14:30, Sala Tobino).

Guardando al presente e al futuro del fumetto, la Self Area si racconta insieme ad alcuni dei suoi esponenti: Piratosauri, Fulvio Risuleo, Trincea Ibiza, The Sando e Drago Droga (ore 18:30, Chiesetta dell’Agorà). E proprio a Lucca Comics & Games saranno annunciati i vincitori del progetto internazionale EU Webtoons, con premi tra i 1000 e 15.000 euro (ore 13, Arcivescovado).

Il secondo giorno di Lucca Comics & Games 2023 accoglie gli appassionati di videogames con le finali dal vivo del Circuito Tormenta di Riot Games. A partire dalle 09:30, i migliori team e player amatoriali italiani di League of Legends si sfideranno sul palco del Riot Stadium nelle fasi finali di questa accesa competizione. L’appuntamento con Riot prosegue a Villa Bottini alle 11:30, con il panel L’universo di VALORANT con Riot Games. Arnar Hrafn Gylfason, Game Director of Development di VALORANT, aprirà le porte dell’universo dell’iconico sparatutto tattico, esplorandone storia, personaggi e mappe.

Ultimo capitolo della blasonata saga Assassin's Creed, Assassin's Creed Mirage sarà protagonista di un imperdibile panel con l’art director Jean-Luc Sala. L’artista vi aspetta in Villa Bottini alle 10:00 per svelarvi le origini del titolo, con dettagli e aneddoti sull’opera e sulla sua carriera.

Unreal Engine, Nvidia e l’avvento delle intelligenze artificiali stanno innovando il mondo dei videogiochi e il modo di viverli, realizzarli e insegnarli. Insegnare Videogiochi: dagli anni 80 ad oggi affronta l’evoluzione che il settore ha vissuto e sta vivendo, offrendo un prezioso punto di vista a chiunque sia interessato a entrare a far parte di questo affascinante mondo.

Culturgame: esperienze game-based per il patrimonio culturale dimostra come sia possibile unire videogame, cultura e scienza. In questo panel (Villa Bottini, ore 14:30) si scopriranno i giochi realizzati per tre musei italiani: il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli e il Museo dell'Università di Sassari.

Per gli amanti del fantasy appuntamento alle 10:00 alla Fondazione Banca del Monte di Lucca con Il fantastico coreano tra film e serie tv, dove l’autrice coreana Kim Bo-Young, vincitrice di svariati premi per la narrativa fantastica coreana e collaboratrice per il film Snowpiercer, dialoga con Giuliana Misserville, critica letteraria femminista e autrice di saggi sul fantastico, sul fantastico coreano, sempre più presente grazie ai film e alle serie tv disponibili sulle piattaforme di streaming. Alle 15:30 da non perdere al Padiglione Carducci, la Visita Guidata Mostra Frazetta's Legacy: Art on Art con Sara Frazetta, nipote di Frank Frazetta. Poco dopo, alle 16:00 presso l’Auditorium del Suffragio l’autore britannico Jonathan Stroud, scrittore della saga Lockwood & Co. recentemente arrivata su Netflix, incontra la regina del fantasy italiano Licia Troisi, che ha tradotto la saga di Scarlett & Browne, di cui è in uscita il secondo volume La città di cenere edito da Mondadori – Libri per ragazzi. La nuova svolta del dark fantasy italiano con Andrea Butini, autore de L’occhio del gufo, il primo volume di una nuova serie adult senza precedenti in Italia (ore 16, Salone dell'Arcivescovado. Alle 16:30, nella Sala Fondazione Banca del Monte, si va alla scoperta del Mago di OZ con Paolo Barbieri in dialogo con Gaia Giselle, che per l’occasione farà il cosplay di Dorothy.

Per gli appassionati dell’universo del gioco, invece, domani al Padiglione Carducci dalle 10:00 l’Ambasciatore ufficiale di Lucca Games e Ospite d’onore della manifestazione Joe Manganiello dialogherà del suo rapporto con l’industria del gioco e risponderà alle domande dei fan. Toccherà poi alla Giuria del Gioco dell'Anno prendere la parola per raccontare i 30 anni di Lucca Games attraverso I migliori Giochi da Tavolo degli ultimi trent'anni, dal 1993 a oggi.

Dalle 12:30 al Teatro del Giglio andrà in scena The Dark side of Lillo: un incontro alla scoperta delle passioni meno conosciute del popolare attore Lillo Petrolo, in compagnia del fumettista Simone Bianchi e del direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina.

Lillo e Joe Manganiello i due Ambassador d’eccezione dei 30 anni di Lucca Games, saranno insieme protagonisti assoluti di Grog VS. Arkhan The Cruel: Lillo e Manganiello on stage, al padiglione Carducci dalle 15:00 alle 15:30. Lillo si contrappone a Joe Manganiello in un ironico e iconico scontro in cui vestiranno rispettivamente i panni di Grog e Arkhan The Cruel. Arbitro d’eccezione, Emanuele Vietina.

Altro assoluto protagonista della giornata di domani è Sir Ian Livingstone, autore di giochi e co-fondatore della Games Workshop, che prima terrà una masterclass dal titolo Life is a Game nello Spazio Workshop Carducci dalle 10:00, dove guiderà il pubblico in un viaggio che toccherà i fondamenti dell’industria del gioco, poi alle 13:15 nel padiglione Carducci, sarà protagonista dell’intervista condotta da Kurolily e incentrata sul panorama dei Libri Game.

La seconda giornata di Lucca Comics & Games 2023 si conclude con la Lucca Comics & Games Award Ceremony, imperdibile appuntamento al Teatro del Giglio che riunirà una parata di grandi stelle. Nel corso della serata di premiazione saranno annunciati i vincitori dei Lucca Comics Awards, del Gioco dell’anno, e del Gioco di ruolo dell’anno, i premiati del Concorso “Livio Sossi”, il Joe Dever Award (ore 19:30, Teatro del Giglio).

Ma non solo.

Sono stati annunciati oggi i Lucca Comics & Games Community Awards, il riconoscimento del pubblico di Lucca alle opere attinenti al mondo del community event più atteso dell’anno. Un’iniziativa da molto tempo in incubazione, che finalmente ha trovato il suo spazio grazie a isybank, la banca digitale del Gruppo Intesa Sanpaolo, Partner Esclusivo all’insegna del tema Together e main partner dell’edizione 2023 di Lucca Comics & Games. Con 24.967 voti la Community ha eletto i vincitori di otto categorie. Character of the year: Monkey D. Luffy, Comics of the year: No Sleep till Shengal. Fantasy Book of the year: Fairy Tale. Game of the year: Luxastra: Il Gioco da Tavolo. Manga of the year: ONE PIECE. Movie of the year: Spiderman Across the Spiderverse. Series of the year: Questo mondo non mi renderà cattivo. Videogame of the year: Baldur's Gate 3.

Mancano solo 5 mesi alla prossima edizione di Lucca Collezionando che si terrà al Polo Fiere di Lucca il 23 e 24 marzo prossimi. E noi iniziamo da Lucca Comics & Games il conto alla rovescia, svelando il poster della prossima edizione e il suo autore. Il festival del fumetto vintage pop scalda i motori!

Fonte: Ufficio Stampa