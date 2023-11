Maltempo, codice giallo a Firenze

Codice giallo a Firenze per pioggia, vento, la possibilità di forti temporali e rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle).

Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il nostro Comune che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

L'allerta per la pioggia e il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' scatterà alle 12 di domani, giovedì 2 novembre, quella vento alle 15 e quella per possibili temporali forti alle 18. Tutte quante si concluderanno alle 24 di dello stesso giorno.

Gli esperti sottolineano che "saremo interessati da una perturbazione particolarmente consistente nella notte tra domani e venerdì le cui previsioni sono ancora incerte" e che, quindi, "domani verrà valutato l'eventuale innalzamento del livello di rischio per vento, mare e temporali su alcune aree" della Toscana.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa