Nuovi alberi a Pisa, al via gli interventi alla Stazione e in zona Arena Garibaldi

L’Amministrazione Comunale pisana ha avviato l’annuale percorso di confronto con le associazioni ambientaliste della città per rendicontare gli interventi che l’Amministrazione ha effettuato nel periodo fine 2022 al maggio 2023 e condividere i prossimi interventi di rinnovo arboreo in partenza a Pisa. Si è tenuto nei giorni scorsi l’incontro a Palazzo Gambacorti con il dirigente Fabio Daole, i tecnici dell’ufficio verde e il rappresentate delle associazioni ambientaliste.

"La condivisione del piano annuale di rinnovo arboreo con le associazioni ambientaliste – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti – rappresenta un momento di confronto per condividere il programma degli interventi in ogni quartiere, discutere su tempi e modalità di intervento e recepire le istanze delle associazioni. Tra le principali operazioni di rinnovo arboreo e di riqualificazioni partite in questi giorni, sono in corso le piantumazioni di 13 nuove magnolie lungo il nuovo viale Gramsci che sta prendendo forma in questa fase di lavori. Verrà creato uno spazio pedonale con isole verdi e doppi filari di alberature, aggiungendo le nuove piante alle 50 già presenti che abbiamo scelto di mantenere. Le isole verdi verranno integrate con il sistema delle sedute, in modo da dare vita ad una zona ombreggiata e riparata. Un’opera di rigenerazione urbana in cui l’elemento del verde diventa fondamentale per trasformare un’area degradata in uno spazio riqualificato, dove sarà possibile sostare e passeggiare".

"È partito proprio in questi giorni - spiega il vicesindaco con delega al verde urbano Raffaele Latrofa - l’intervento ai pini in zona Stadio, dove, su richiesta della Questura abbiamo dovuto svolgere un esame specifico sugli alberi di via Bianchi e via Rindi, per individuare eventuali piante da sostituire che presentano pericolo di cadute in un’area, in occasione degli eventi sportivi, ad alta frequentazione di persone. Ricordo che alla base di tutte le rimozioni, come sempre, c’è la valutazione da parte del Dipartimento di Scienze Agrarie, che albero per albero valuta lo stato di salute specifico della pianta e la necessità di intervenire".

"Anche in questo caso, sulla base dell’esame svolto dall’Università, sono state individuati 28 pini da rimuovere e da sostituire con piante di tiglio, procedendo poi a riqualificare l’intera area che rappresenta l’ingresso principale della Stadio. Ogni anno investiamo importanti risorse proprie del Comune, 2 milioni di euro, per la manutenzione del verde pubblico con attività di manutenzione e rinnovo del patrimonio arboreo. Tra 2022 e 2023 sono state 925 le nuove piantumazioni a fronte di 117 rimozioni. Tra fine 2023 e inizio 2024 saranno 1.100 i nuovi alberi messi a dimora, tra Bosco dei Nuovi Nati, interventi di rinnovo arboreo a Marina di Pisa e in molte aree verdi della città, oltre a 535 nuove piante nei giardini scolastici".

Principali interventi di rinnovo arboreo in città

Nell’ambito del piano di rinnovo arboreo, gli abbattimenti su varie zone del territorio tra fine 2022 e inizio 2023 sono stati 117; le potature di contenimento e rimonda dal secco 172. Le piante messe a dimora tra fine 2022 e inizio 2023 sono state 425, di cui 100 al Bosco dei Nuovi a nati di Gagno, 116 a Porta a Lucca tra via Cei e via Lorenzini, 73 al Cep in via Don Baldan, 70 a Ospedaletto nel Canile comunale, 3 in piazza Guerrazzi, 10 in via Vecelio, 5 in via Filzi, 1 in piazza Toniolo, 1 al Parco Europa, 10 in via di Parigi (pista ciclabile), 2 in viale delle Cascine, 6 alla scuola in via Delfini, 4 in via dei Pioppi, 4 in via Giordani, 8 in via dell’Aeroporto, 5 in Largo Parlascio, 1 in via Veneziano, 1 in via delle Trincere, 1 al Parco delle Concette, 1 in via Landi, 3 in piazza dei Fiori a Tirrenia. A questi si sono aggiunte le 500 piante messe a dimora nel Parco Europa a Cisanello a febbraio 2023.

Le piante che verranno messe a dimora tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 sono 575, di cui 100 per il Bosco Nuovi nati 2023, 200 a Marina di Pisa (Via Milazzo, Ordine di S. Stefano, Minorca, Moriconi, Orlandi, F. Andò, Masca, Diacono, Cagliaritana, Francardi), 229 tra area a verde Viale, area verde Piazza Belvedere, Parco Stampace, via S. Bona, Viale delle Cascine e altre vie, 13 alla Stazione, 25 agli Arsenali Repubblicani, 3 al parco di Cisanello, 4 ai Passi, 1 in via Veneto. A queste vanno aggiunti i 535 alberi che verranno piantumati a inizio 2024 nei giardini scolastici, grazie al finanziamento di 471mila euro ottenuto dal bando del Ministero della Transizione Ecologica istituito nell’ambito del “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”.

Intervento in zona Arena Garibaldi

Nell’ambito dell’esame puntuale condotto sugli alberi di pino ai lati delle carreggiate di via Luigi Bianchi e di via Ugo Rindi in prossimità dello stadio, il Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Pisa, che svolge il monitoraggio delle piante di alto fusto, sono state ritenute ad elevato rischio quattro piante radicate sull’aiola a bordo strada in via Bianchi, a cui si aggiungono le altre quattro rimanenti in modo da procedere ad una nuova messa a dimora delle aiuole presente su tutto il fronte con piante di tiglio, in continuità con quelle presenti ai lati del vialino d’ingresso dello stadio, e riqualificare l’intera area. In via Rindi le piante di pino ad elevato rischio sono state ritenute venti nel tratto compreso tra incrocio via Bianchi e incrocio con Piazzale Genova, sia lato nord che lato sud, per cui si rende necessario il loro abbattimento. Nel tratto saranno inoltre potate 35 piante. Nella restante porzione di via Rindi (da incrocio Piazzale Genova a via Tino da Camaino) sarà programmata a seguire la potatura delle restanti piante su entrambi i lati per un numero complessivo di settanta piante. L’intervento, svolto da Euroambiente, è partito nei giorni 26-27 ottobre da via Rindi, ed è attualmente in corso, compatibilmente con le condizioni metereologiche.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa