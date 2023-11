Pallavolo I'Giglio: i risultati delle squadre giovanili

Arriva la prima vittoria del gruppo Unionvolley nel campionato U16.

Virtus Poggibonsi - Unionvolley: 1 - 3 (15-25, 16-25, 25-19, 9-25)

"Rispetto alle partite precedenti sono riuscite appieno a sviluppare quello che sanno fare secondo le loro potenzialità. È sicuramente una vittoria che dà morale" commenta il coach Epifori.

Si iniziano a vedere i primi sviluppi di questo gruppo, che sta dimostrando di crescere. Contro Poggibonsi le ragazze castellane si sono imposte da subito, sfruttando bene il servizio che ha messo in difficoltà le avversarie. Soltanto il terzo set ha visto un cedimento, probabilmente dovuto all'aver ostentato troppa sicurezza, ma la squadra è stata brava nel recuperare la concentrazione per poi chiudere con vigore l'incontro. Come detto dallo stesso allenatore, questa vittoria è sicuramente un ottimo stimolo dopo la serie negativa iniziale che sembra finalmente aver ruotato.

Martedì il gruppo sarà di nuovo in trasferta, questa volta per affrontare Cascine Volley Empoli.

U13: malgrado la sconfitta arriva il primo punto

I'Giglio - Virtus Poggibonsi Blu: 1 - 2 (19-25, 17-25, 25-23)

L'under 13 non resta a mani vuote dopo la prima giornata. Un esordio dolceamaro per le ragazze che vengono sì sconfitte ma portano a casa il primo punto valido per la classifica generale.

I primi due set seguono più o meno entrambi lo stesso andamento: inizialmente le ragazze ci mettono un po' ad abituarsi al gioco, ma mano a mano l'attenzione aumenta. Resta comunque un po' di confusione a livello di posizioni e interazione tra compagne, nonché diversi errori individuali. Di positivo c'è la "sfacciataggine"; pur essendo la prima partita, pur dimostrando di essere un po' più pronte le avversarie, le nostre ragazze non si sono mai tirate indietro nell'attaccare o nel cercare di fare punto o non far cadere la palla. Non c'è dubbio che i risultati non siano sempre stati buoni, ma l'atteggiamento da questo punto di vista è giusto. Probabilmente però la troppa esuberanza ha fatto peccare a livello di concentrazione, sbagliando gesti tecnici che in allenamento vengono meglio. Questo ha obbligato Buoncristiani a tentare diversi cambi, seppur non riuscendo a trovare un equilibrio stabile.

Una differenza si ha nel terzo set in cui un buon turno iniziale in battuta porta avanti le biancorosse. Poggibonsi ci mette poco a recuperare, e si avvia una lotta serrata tra le due squadre che infine si risolve con la vittoria del Giglio. Una piccola consolazione per una partita che sembrava destinata a finire in altro modo.

C'è molto da lavorare, soprattutto a livello di compostezza (relativa al modo di muoversi in campo) e precisione, ma continuando a mostrare impegno in allenamento le ragazze biancorosse riusciranno a togliersi qualche soddisfazione.

La prossima partita sarà ancora alla Palestra Enriques, eccezionalmente di domenica, contro Certaldo.

Unionvolley: l'U15 vince ancora

Unionvolley - Firenze 5 Palestre: 3 - 0 (25-19, 25-18, 25-19)

L'Under 15 Uisp conquista la sua seconda vittoria, ancora uno splendido 3-0 ma questa volta sul campo di casa. Tanto l'impegno da parte delle ragazze, che hanno saputo sopperire alla differenza fisica tra le due squadre con costanza e intelligenza.

Nonostante alcuni errori, su cui andranno a lavorare in allenamento, la squadra è riuscita a mantenere un certo margine in ogni set, così da chiudere questa seconda giornata a punteggio pieno.

Unanime il commento delle allenatrici Bernardoni e Santarella: "Le ragazze hanno giocato bene, hanno fatto tutto quello che abbiamo chiesto loro in allenamento. Dall'altro lato della rete c'erano atlete più alte e più pronte fisicamente, cosa che poteva incutere timore, ma abbiamo saputo farvi fronte. Unica pecca: dobbiamo lavorare di più sulla battuta perché ne abbiamo sbagliate tante!".

Domenica mattina l'Under 15 sarà in trasferta a Tavarnelle, pronta per sfidare il Chianti Volley.

Fonte: Ufficio Stampa