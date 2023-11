Pulizie sedi Poste Italiane a Siena: annunciato sciopero

"Considerato il persistere della situazione fuori controllo concernente il pulimento delle sedi di Poste Italiane nella provincia di Siena, - annunciano FILCAMS CGIL e UILTRASPORTI - le lavoratrici e i lavoratori di Lux Srl si asterranno dal lavoro per l’intero turno nella giornata del 6 novembre”.

FILCAMS CGIL Siena e UIL TRASPORTI Siena denunciano da tempo una condizione di lavoro insostenibile: “Non ci sono nemmeno i prodotti per pulire in maniera efficace ed i tempi per farlo si sono ridotti a causa della continua diminuzione delle ore di lavoro, poiché Poste Italiane continua a ridurre ormai da anni unilateralmente i contratti di appalto senza porsi il problema sulle ricadute occupazionali, che a sua volta genera bassi salari e precariato. Lavorare negli appalti di pulizia delle Poste è ormai una rimessa! Le lavoratrici devono pulire più uffici postali distanti molti km l’uno dall’altro, con i costi del carburante che sono raddoppiati! E’ inaccettabile che ogni qualvolta ci sono delle modifiche negli appalti a pagarne le conseguenze sono i lavoratori”.

Durante la giornata di sciopero verrà effettuato un presidio davanti alla Direzione Provinciale di Poste Italiane a Siena (Piazza Giacomo Matteotti) dalle ore 10 alle ore 12. Alla protesta sono stati invitati i mezzi di informazione.

Fonte: Ufficio Stampa