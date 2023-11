Sicurezza Empoli, Bianconi (Lega) alla sindaca Barnini: "La microcriminalità è colpa vostra"

"Quando la Sindaca Barnini chiede gli agenti fa una richiesta banale e facile che qualsiasi Sindaco potrebbe fare. Ma il problema da porsi non è dateci più agenti così si risolve la questione. Il problema è invece il seguente: perché Empoli è finita in questa situazione?"

Inizia così la dichiarazione del segretario Lega Empoli-Vinci Tiziana Bianconi, in replica alla lettera che Brenda Barnini ha scritto al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

"La risposta è molto semplice in quanto ciò che ha creato questa realtà è il tempo: chi ha gestito sempre questa città per decenni? Quale partito politico, cambiando nome, l'ha sempre gestita? Quale partito politico ha permesso a questa città di percepire più insicurezza che sicurezza? Quale partito ha permesso a questa città di degenerare pur avendone la gestione politica da decenni? Se il PD fosse arrivato al governo del Comune di Empoli cinque anni fa anni, poteva dire che prima, non essendo stato presente nelle precedenti legislazioni, non era riuscito ad imporre la propria idea di sicurezza urbana, purtroppo la sinistra a Empoli governa da sempre e, cambiando sigla di partito dal PCI al PDS, al DS, al PD, è rimasta costantemente al potere e nella sostanza non è mai cambiato nulla".

"Quindi, se la situazione nel tempo è degenerata la responsabilità va attribuita al fatto che i politici di sinistra che si sono succeduti sulle varie poltrone empolesi non hanno saputo gestire la sicurezza nella propria città, non hanno saputo prevenire il peggioramento del crimine nell’ambito cittadino. Tutto questo perché l’ideologia della sinistra di principio è plagiata da quella mentalità buonista che da sempre sta alla base dei principi fondanti del loro pensiero, per cui le regole, l'imposizione della forza delle regole, l'ordine pubblico sono tutte questioni di destra."

"Affrontare la problematica della sicurezza e portare ordine e tranquillità fra la gente è qualcosa che non è mai stato di sinistra. Quindi che cosa accade: ora al Governo del Paese c'è il Centrodestra e si attacca il Ministro dell’Interno Piantedosi chiedendo un incremento degli agenti in città".

"Sindaca Barnini non funziona così, perché se una città degenera oppure migliora nella sua qualità della vita, nel suo PIL, nei suoi dati che arrivano dal commercio e dal turismo è merito di chi amministra, mentre se peggiora è colpa del fatto che non ci sono agenti? La risposta Sindaca è che da sempre si è fatto credere al crimine presente nella nostra città che tutto fosse possibile perché non c’è mai stato un Sindaco "di polso", non c’è mai stato un sindaco forte, non c’è mai stato un "sindaco sceriffo" nel vero senso del termine. Chi ha governato fino ad oggi ad Empoli, vedendola pervasa di situazioni criminose, anziché stare più con gli occhi aperti, ha fatto politica con un occhio chiuso, quindi la situazione è sfuggita di mano. E allora chiedere gli agenti è comodo, ma non sono gli agenti a risolvere il problema, per risolvere questa situazione occorre cambiare il modo di gestire la città."

"Per questo La Sezione Lega di Empoli fa appello a quella parte di Empoli che ora è all'opposizione perché diventi maggioranza in città con le prossime elezioni amministrative del 2024, cambiando modo di portare sicurezza, cambiando modo di far sentire il Comune accanto cittadini e portando finalmente i cittadini al centro di un progetto che li renda tranquilli di vivere nella loro strade e nel loro piazze".

Fratelli d'Italia: "Confermato un problema reale di sicurezza"

"Il sindaco Barnini nella lettera inviata al Ministro dell'interno in cui richiede l'assegnazione di più agenti al Commissariato di Empoli conferma che nella nostra città esiste un problema reale di sicurezza, non soltanto una percezione come è solita affermare".

Così il Consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gabriele Chiavacci.

"Come gruppo di Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli sono anni che in tutti modi ed in tutte le sedi suggeriamo al primo cittadino di occuparsi della lotta al degrado e della sicurezza, valori per noi basilari ed imprescindibili."

“Già nel luglio 2019, quando a fronte di un grave episodio avvenuto pochi giorni prima in via Ridolfi all'altezza dell'ex ospedale, presentai una mozione per affrontare il tema della sicurezza in città, la risposta sarcastica che mi dette il Sindaco Barnini fu di andare a richiedere personalmente all’allora Ministro dell'Interno Matteo Salvini più forze dell'ordine in città".

"In questi 4 anni - prosegue - Fratelli d’Italia Empoli non si è rassegnata al tema della sicurezza e proseguiamo a raccogliere le istanze dei cittadini, raccogliendo firme e organizzando gazebi, visitando le periferie e ogni luogo ove vi sia degrado e disagio".

"Per concludere, se la Sindaca ha davvero ha veramente a cuore la sicurezza della città, rafforzi la polizia municipale anch'essa in forte carenza di organico come più volte da noi richiesto in Consiglio Comunale, recuperando la funzione dall’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa".

Fonte: Ufficio Stampa