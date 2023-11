Volley Santa Croce, Kemas Lamipel cade contro Ravenna

Nuova battuta d’arresto per la Kemas Lamipel Santa Croce che tra le mura amiche del PalaParenti consegna a Ravenna una vittoria rotonda in una gara a senso unico.

Il gioco di Ravenna, caratterizzato da una battuta aggressiva e un sistema muro-difesa di alto livello, non è stato mai messo in discussione dai padroni di casa che non sono riusciti ad entrare in gara a pieno ritmo. Una sconfitta amara che i Lupi dovranno resettare immediatamente in vista del match di Ortona previsto per questa stessa domenica.

Kemas Lamipel in campo con Coscione in regia, Lawrence opposto, Parodi e Brucini in banda, Cargioli e Mati centrali, Loreti libero. Il coach ospite Bonitta risponde con Mancini e Bovolenta in diagonale, Orioli e Panciocco schiacciatori, Mengozzi e Bartolucci in posto tre, Goi libero.

1 set

I Lupi mettono subito la testa avanti guidati da Lawrence in attacco e al servizio: 4-1. Ravenna cerca di reagire: il braccio di Panciocco, in particolare, vale il 6-5. Bartolucci conclude l’operazione pareggio sul 8-8, con un gran muro, e sarà proprio il medesimo fondamentale a portare i romagnoli avanti sul 9-11. Coach Bulleri chiama il suo primo time-out sul 9-13 ma non basta ad arginare il gioco ravennate più preciso sia in ricezione che in fase offensiva. L’ace di Bovolenta sul 18-12 costringe la panchina biancorossa al secondo discrezionale. La Kemas Lamipel risponde positivo avvicinando la palla alla rete e sfruttando i propri centrali, poi raggiunge quota 17-20 costringendo Bonitta a chiamare i suoi alla panchina. Nonostante questo, Ravenna continua a ricevere agilmente il servizio dei padroni di casa e si porta sul 19-24. Cargioli annulla il primo set-ball ma al secondo tentativo la squadra avversaria capitalizza, 20-25.

2 set

La seconda frazione di gioco vede ancora Ravenna aggressiva a muro e al servizio: 1-3. Pardo non ci sta e centra il pareggio immediato con l’ace del 3-3. Non basta: il sistema muro difesa di Ravenna innervosisce i padroni di casa che invece non riescono ad arginare il gioco romagnolo e si portano avanti 4-9. Nonostante l’ennesimo discrezionale della panchina biancorossa gli equilibri non cambiano con Santa Croce che subisce il servizio e l’attacco della Consar: 9-15. Bulleri inserisce Gatto al posto di Brucini ma l’andamento della gara prosegue con le medesime dinamiche: 13-20. È un set a senso unico. Un doppio errore di Santa Croce consegna a Ravenna il 15-25.

3 set

La gara riparte come si era concluso il parziale precedente e Ravenna pesca subito il break dello 0-5. Bulleri conferma la precedente formazione invertendo i ruoli con Gatto opposto e Lawrence schiacciatore di banda con Parodi. La Kemas Lamipel lavora bene in copertura, il mani-out di Gatto e un muro di Mati scaldano gli animi del pubblico per il 4-7. Lo stesso centrale mette a terra il secondo monster block del 5-8, nonostante i padroni di casa siano fallosi dalla riga dei 9 metri. È ancora Gatto a guidare la rimonta dei suoi, in attacco e al servizio: 7-10. Nel momento di massimo sforzo è la Kemas Lamipel stessa ad auto-punirsi commettendo tre errori diretti che riportano Ravenna sul 7-13. Non basta la foga ad arginare una Ravenna sugli scudi, anzi, quando Bulleri chiama i suoi alla panchina è 13-21. Ravenna scalpita per chiudere il match e lo fa: Bovolenta mette a segno il 15-25, 0-3.

Kemas Lamipel S. Croce -Consar Ravenna 0-3

Parziali: 20-25, 15-25, 15-25.

Kemas Lamipel S. Croce: Gabbriellini, Coscione, Parodi 4, Cargioli 7, Brucini 4, Russo, Matteini, Petratti, Gatto 4, Giannini, Loreti (L), Mati 8, Lawrence 13. All. Bulleri 2^ All. Pagliai

Consar Ravenna: Mengozzi 3, Chiella, Panciocco 11, Bovolenta 11, Arasomwan, Bartolucci 11, Goi (L), Mancini 8, Orioli 12, Russo, Feri, Grottoli, Menichini, Falardeau . All. Bonitta 2^ All. Di Lascio

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio Stampa