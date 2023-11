Al Centro trasfusionale dell’Aoup 'Tramontana con Mattaccini'

Domenica 5 novembre apertura domenicale straordinaria del Centro trasfusionale dell’Aoup, con la presenza dei gruppi del Gioco del Ponte di Tramontana e della Magistratura dei Mattaccini.

Il titolo dell’iniziativa solidaristica organizzata per sensibilizzare la popolazione a donare sangue è: "Tramontana con Mattaccini: una sfida per un sorriso". I protagonisti della storica rievocazione del Gioco del Ponte saranno presenti dalle 8 alle 12.30.

Seguiranno altre iniziative dello staff dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti (diretta dal dottor Alessandro Mazzoni), coordinati dalla caposala Anna Michelotti in collaborazione con le associazioni dei donatori, per attirare le persone a donare poiché il sangue negli ospedali scarseggia sempre eppure serve più che mai.

Si ricorda che il Centro trasfusionale del presidio ospedaliero di Cisanello (Edificio 2, Ingresso C) è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione. I referti possono essere ritirati, dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 13. E’ possibile prenotare per le donazioni o esami pre-donazione, chiamare le associazioni dei donatori o telefonare alla struttura allo 050/993741-3742.

Fonte: AOU Pisa