Al Cinema Astra un docufilm sul dottor Carlo Urbani

Giovedì 9 novembre alle ore 20:30 a Firenze, presso il cinema Astra, nell’ambito della 64° edizione del Festival dei Popoli, viene presentato il documentario “Carlo Urbani. Ho fatto dei miei sogni la mia vita”, realizzato da Riccardo De Angelis e Romeo Marconi, con il contributo di Medici Senza Frontiere (MSF) e dell’Associazione Italiana Carlo Urbani (AICU).

A 20 anni dalla scomparsa, il documentario ripercorre la vita del dottor Carlo Urbani: dal viaggio in Cambogia al trasferimento in Vietnam, dalla partecipazione come presidente di MSF Italia alla delegazione che ritirò il Nobel per la pace fino all’impegno nel combattere la SARS, il terribile virus che lo ha strappato alla vita.

“Carlo Urbani è stato sempre in prima linea per il diritto alla cura e alla salute, per la dignità della persona, per un mondo più giusto e solidale” dichiarano Riccardo De Angelis e Romeo Marconi, i registi. “Restituire al pubblico non solo la storia del medico, ma anche quella dell’uomo, è stato il motivo che ci ha guidato nella realizzazione del documentario”.

Alla proiezione seguirà un dibattito con Valentina Burzio, operatrice MSF con alle spalle missioni in Afghanistan, Yemen, Nigeria e Pakistan,Tommaso Urbani, figlio di Carlo Urbani, presidente dell’Associazione Italiana Carlo Urbani (AICU), modera Roberto Comi, medico e divulgatore scientifico.

Ingresso con biglietto del cinema acquistabile presso la sala Astra e online.

Fonte: Ufficio Stampa