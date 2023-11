Alluvione Firenze, al via percorso per fondazione e museo

Domani, venerdì 3 novembre, alla vigilia dell’anniversario della devastante alluvione che colpì Firenze il 4 novembre del 1966, a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana, verrà presentato l’avvio del percorso per la costituzione di una Fondazione e, in prospettiva, di un “Museo dell’alluvione e degli Angeli del fango” che ricordi quel drammatico evento, la rinascita della città e delle altre aree della Toscana colpite e quella prima straordinaria mobilitazione giovanile spontanea italiana e internazionale che ha affiancato i cittadini colpiti dalla catastrofica piena dell’Arno. Sarà anche presentato il lavoro per la messa in sicurezza dell’Arno e degli altri corsi d’acqua.

L’appuntamento è in Piazza Duomo 10 a Firenze, sala Pegaso, alle 11,30. Parteciperanno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, un rappresentante del Comune di Firenze e il presidente della Fondazione EWA - Earth and Water Agenda, Erasmo D’Angelis.

La stampa è invitata a partecipare.