Travolto da un treno a Cascina: senza documenti, nessuno reclama il corpo. Ancora da chiarire l'identità

Dopo l'incidente mortale avvenuto ieri sera nella stazione di Cascina, nessuno ha ancora reclamato il corpo della vittima, che non aveva con sé alcun documento di identificazione. A renderlo noto è la Questura di Pisa. Domani mattina, la polizia scientifica effettuerà un controllo delle impronte digitali presso l'obitorio al fine di identificare la salma. Nel frattempo, la polizia ferroviaria di Pisa sta analizzando le registrazioni del circuito di videosorveglianza della stazione, anche se sembra che non coprano la zona dell'impatto. La vittima stava camminando lungo i binari, fuori dalla stazione, in direzione opposta al tragitto del treno (da Firenze verso Pisa) ed è stata colpita lateralmente dal locomotore, venendo trascinata per diversi centinaia di metri.