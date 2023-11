Avane, incontro su come 'difendersi' dalle zanzare

Quali strumenti, strategie e quali azioni risultano essere più efficaci per contrastare la presenza e la proliferazione delle zanzare sul nostro territorio? Che cosa è il Piano Regionale Arbovirosi della Toscana? Di questo e di molto altro si parlerà nell’incontro tecnico – divulgativo a La Vela Margherita Hack, venerdì 10 novembre 2023, dalle 9.30 alle 13.30 denominato “Difendersi dalle zanzare, l’evoluzione delle strategie di lotta alle zanzare alla luce del Piano Regionale Arbovirosi”.

L’incontro, organizzato da Comune di Empoli col supporto tecnico di A.I.D.P.I. (Associazione Imprese Disinfestazioni Professionali Italiane), ha lo scopo di divulgare i contenuti della delibera della Regione Toscana 582/22 che introduce il Piano Regionale Arbovirosi e fornire un aggiornamento sia sulle problematiche connesse ai rischi sanitari collegati alla presenza delle zanzare, che sulle tecniche di controllo utilizzabili per contenerne le popolazioni.

La mattinata si aprirà alle 9.15 con l’intervento dell’assessore all’Ambiente del Comune di Empoli, Massimo Marconcini a cui seguiranno i contributi di Alessandro Millo, Dirigente del settore Sanità pubblica, sicurezza animale e veterinaria, Piano regionale di prevenzione, Regione Toscana che parlerà del “Piano di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi della Regione Toscana”; Claudio De Liberato, dirigente entomologo - UOC Diagnostica Generale - Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana interverrà su “Le zanzare vettori di arbovirosi in Toscana”; Dimitri Carlo Fattore, direttore UFC Igiene pubblica e della nutrizione - Dipartimento della Prevenzione ASL Toscana Centro su “Arbovirosi: epidemiologia in Toscana e ruolo del Dipartimento della Prevenzione”. Alle 11 dopo il break, interverranno: “Dalla prima epidemia da arbovirosi del 2007 ad oggi. L’esperienza dell’Emilia – Romagna nella gestione delle popolazioni di zanzare”, a cura di Carla Gasparini, Owner società Freedom Co. Srl e membro del consiglio direttivo nazionale AIDPI; “Erogazione dei servizi di lotta alle zanzare per gli enti pubblici: situazione attuale e prospettive future” di Aurelio Granchietti - Responsabile Tecnico Blitz Disinfestazioni e membro del consiglio direttivo nazionale AIDPI. La mattinata si concluderà con l’intervento “Il progetto Porta a Porta” – Report dell’interazione con la cittadinanza” di Donato Petrizzo, presidente Auser Empoli Verde Argento pdv. Al termine degli interventi, discussione finale.

«Anche sulla questione delle zanzare l’amministrazione sta facendo la sua parte con interventi necessari - afferma l’assessore all’Ambiente del Comune di Empoli, Massimo Marconcini – ma c’è bisogno che anche i cittadini privati abbiano comportamenti adeguati per non rendere vano il lavoro del Comune. Questa giornata è una delle prime nelle quali vorremmo spiegare quali sono i comportamenti utili da tenere nel verde privato. Sarà una giornata didattica e ringrazio l’ufficio ambiente per averla organizzata a beneficio di tutti perché ci aiuterà a comprendere meglio quali comportamenti tenere al fine di non incrementare il proliferare di questo insetto. Gli interventi di disinfestazione che pratichiamo su tutto il territorio comunale sono continui e vengono fattoi a tutti i livelli – prosegue l’assessore – e non possiamo andare oltre questi livelli ecco perché servono comportamenti più responsabili».

IL PROGETTO ‘PORTA A PORTA’ – Una nuova strategia in via sperimentale dove Comune di Empoli, associazione Auser, l'azienda Blitz Disinfestazioni, gestore del servizio di disinfestazione sul territorio comunale, cittadine e cittadini sono in stretta collaborazione. Nei mesi scorsi alcuni operatori formati sono andati nelle abitazioni private con pertinenza esterna per eseguire azioni di prevenzione e lotta alla diffusione delle larve di zanzara, distribuendo un prodotto larvicida: innocuo per l’uomo e gli animali domestici, che si scioglie nelle acque ed è efficace per circa quattro settimane. La porzione di territorio interessata dalla sperimentazione è stata quella compresa fra viale Boccaccio e via della Repubblica/via Lucchese. Gli interventi si sono susseguiti con cadenza mensile, da maggio a settembre 2023, in tutte quelle pertinenze censite che presentavano focolai larvali non eliminabili, quali caditoie, tombini aperti, griglie contenenti acqua che non possono essere svuotate. Per quanto riguarda invece tutte le altre pertinenze, ai cittadini è stato lasciato un foglio informativo per la corretta gestione dei focolai larvali occasionali, rappresentati per esempio da secchi e bidoni. Nel caso di abitazioni senza pertinenze esterne, non c’è stata alcuna visita, mentre, nel caso di spazio esterno condominiale, la visita ha riguardato soltanto quello. Inoltre, è stata emanata l’Ordinanza Sindacale 197 del 27 marzo 2023 che chiede la collaborazione di tutti i soggetti pubblici e privati per arginare le situazioni che possono dar luogo a ristagni di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale.

UN AUTUNNO PER L'AMBIENTE - L'iniziativa rientra nel cartellone "Un Autunno per l'ambiente", oltre quindici le tappe del programma per una nuova stagione dedicata a tutto ciò che è natura attraverso la cittadinanza attiva, con il coinvolgimento delle scuole ma anche di tutti coloro che abbiano voglia di dare una mano o conoscere più a fondo il Patto del Verde. "Un autunno per l'ambiente" è promosso dal Comune di Empoli in collaborazione con associazione Legambiente Empolese Valdelsa - Plastic Free OdV Onlus, Centro*Empoli, Mentorgroup, associazione Amici Animali Ambiente Gruppo Arca ETS, associazione Aristogatti, associazione Centro di Ricerca del Padule di Fucecchio, Biblioteca comunale Renato Fucini, The Knights of Rizal - Florenze Chapter.