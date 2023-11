"Calcio invenzione infinita", presentata a Coverciano l'enciclopedia solidale del gioco

Il calcio da oggi in Italia ha la sua enciclopedia. A testimoniarlo i numeri di "Calcio invenzione infinita". "Le prime volte, le idee, i gesti, le tattiche, gli avvenimenti che hanno segnato il cammino del gioco più popolare del mondo": quattro anni di lavoro e ricerca, 766 pagine, 161 capitoli, oltre 650 fotografie e sezioni arricchite con QR code da un’ampia selezione di video. Il volume edito da Conti Tipocolor nasce dall’amore comune per il calcio dei due autori Sandro Picchi e Marco Viani, con la precisa volontà di raccogliere fondi per dotare i giovani atleti dell’ASD Fiorenza Wheelchair Hockey, di un pulmino per le trasferte.

"Calcio invenzione infinita" è un libro di rilievo storico-enciclopedico che è un omaggio super partes al calcio in tutto il suo insieme, nel corso della sua intera storia, ovunque si giochi e si sia giocato, in ogni sua prima volta e invenzione, in ogni sua materia e istituzione, attraverso i gesti e le intuizioni dei suoi innumerevoli interpreti, non solo eccezionali e acclamati protagonisti. La pubblicazione preziosa e prestigiosa è ricca e documentata anche in virtù di un corredo fotografico vasto e suggestivo.

A presentare il libro nell’Aula Magna del Centro Tecnico di Coverciano Matteo Marani, presidente Lega PRO, i giornalisti Donatella Scarnati e Filippo Grassia, Franco Morabito, presidente USSI Toscana, Unione Stampa Sportiva Italiana regionale, Vittorio di Trapani, presidente Federazione nazionale della Stampa italiana. Per parlare delle finalità dell’iniziativa è intervenuto Alessio Focardi, Consigliere Regionale Comitato Paralimpico Toscana e Coach ASD Fiorenza Wheelchair Hockey.

"Conoscere il calcio in ogni suo sviluppo, in ogni sua storia, in ogni sua rivelazione, dalle sue origini ad oggi può solo aiutare ad essere migliori sportivi, atleti, allenatori, dirigenti, oltre che cittadini naturalmente", spiega Marco Viani, coautore del volume. "Lo crediamo fortemente e pensiamo che il libro possa essere un momento e strumento di crescita di noi tutti". A questa finalità culturale e formativa si aggiunge l’aspetto benefico che ha accompagnato il volume fin dalle prime pagine. L’intero ricavato della vendita andrà a sostenere l’impegno di Firenze Con Te ODV (Organizzazione Di Volontariato di cui Marco Viani è presidente) a favore delle persone più fragili, in particolare quelle povere e anche malate. In questa occasione tali ricavi avranno una destinazione prioritaria: rispondere a un rilevante bisogno dell’associazione Fiorenza Wheel chair Hockey, da anni alla ricerca di un mezzo di trasporto attrezzato per le trasferte dei suoi ragazzi in varie parti Italia.

E se il primo a indossare le scarpe da calcio fosse stato Enrico VIII? Chi si ricorda del gol dello zoppo? Quale è stata la prima partita giocata? Chi è l’inventore del rigore? E quello della traversa? Perché si gioca in 11? È Pelé il più grande goleador di tutti i tempi? Sono solo alcune delle domande a cui risponde il libro "Calcio invenzione infinita". La storia del calcio nel racconto di Picchi e Viani inizia dalle camerate di Cambridge nel 1850 e arriva fino ad oggi con il trionfo dell’Argentina di Messi nell’ultimo Mondiale non dimenticando le partite disputate nei lager nazisti d’Europa e i tornei giocati nel carcere del Sudafrica di Nelson Mandela.

Ma c’è tanto di più, come la palla di stracci (La pelota de trapo) che accomuna Maradona a Papa Francesco, il racconto della epica Nazionale indiana scesa in campo a piedi nudi alle Olimpiadi di Londra del 1948, le vicende della prima donna arbitro Stèphanie Frappart, chiamata a dirigere Germania Costa Rica ai Mondiali in Qatar nel 2002, del Sister Football Team, la prima nazionale al mondo composta interamente da suore ed ancora, come ultimo degli infiniti esempi, il drammatico racconto del “Gol più triste” e della comunicazione data dallo speaker il 4 maggio 1980 durante uno storico derby tra Hayduk e Stella Rossa di Belgrado - la più forte squadra croata contro la più forte squadra serba - ‘La partita è sospesa, il compagno Tito è morto’.

Il volume si rivolge agli appassionati di libri strenna, agli amanti del calcio di tutte le generazioni ma per il suo rilievo storico, sociale e sportivo, ha tutti i valori per entrare nel corredo culturale di molte altre persone.

"Calcio invenzione infinita" è stato arricchito da alcuni capitoli e contributi affidati a specifici autori: Stefano Affolti, Emanuela Audisio, Alessio Cristino, Emiliano del Duca, Francesco Fasiolo, Alessandro Gnocchi, Giovanni Gozzini, Roberto Menichelli, Vincenzo Paliotto, Francesco Pancani, Adam Smulevich, Elisabet Spina.

Il libro deve la sua nascita e realizzazione al sostegno su ogni piano delle seguenti associazioni: Federazione Italiana Giuoco Calcio, Associazione Italiana Calciatori, Lega Serie A, Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti. Il volume ha ricevuto il contributo di: Fondazione CR Firenze, Fondazione Biblioteche Cassa Risparmio di Firenze, Opera di Santa Maria del Fiore. Ha inoltre beneficiato delle donazioni personali di: Piero Antinori, Michele Burresi, Wanny Di Filippo, Paolo Mariani, Massimo Moratti, Aldo Papi, Claudio Ranieri, Stefano Ricci, Andrea Squarcialupi.

Il libro ha un prezzo di 80 euro; può essere richiesto direttamente a Firenze con Te ODV 055 602382 – 349 4938324 oppure via email a firenzeconte@gmail.com - marvi1948@libero.it www.firenzeconte.org

Fonte: Ufficio stampa