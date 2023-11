Cristiano Biraghi sponsor della Fondazione Ant in vista di Fiorentina-Juventus

Anche Cristiano Biraghi, testimonial da tempo di ANT e capitano di ACF Fiorentina, ha aderito volentieri all’appello lanciato dalla Fondazione ANT di prendere un cuore viola in occasione della partita di campionato Fiorentina-Juventus in programma il prossimo 5 novembre alle 20.30 allo stadio Franchi di Firenze. I volontari ANT saranno infatti presenti ai tornelli dello stadio per distribuire tra i tifosi, in cambio di un’offerta libera, un cuore viola con il logo e il codice fiscale ANT utile anche per destinare il 5x1000 alla Fondazione. Il cuore viola ANT rappresenta al meglio il cuore grande dei tifosi della Fiorentina che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno, in tutti questi anni, a Fondazione ANT e inoltre può essere un piccolo pensiero da donare. I volontari saranno facilmente riconoscibili perché indosseranno una maglietta verde con i loghi di Fondazione ANT. Il ricavato andrà interamente a sostenere le attività di assistenza domiciliare e specialistica che ANT offre gratuitamente ai malati di tumore e alle loro famiglie in 10 regioni italiane tra cui la Toscana (dove opera a Firenze, Prato, Pistoia) e i progetti di prevenzione oncologica sempre gratuiti portati avanti dalla Fondazione.

La struttura sanitaria di ANT nella regione Toscana è composta da 8 medici, 1 nutrizionista, 8 infermieri e 5 psicologhe. Per informazioni è possibile contattare il numero 055 5000210 oppure consultare il sito www.ant.it/toscana.

Fonte: Fondazione Ant