Da Saint Marcel a Cerreto Guidi: una delegazione in visita

Vicino alle ‘nozze d’argento’, il gemellaggio fra Cerreto Guidi e Saint Marcel continua ad alimentarsi di occasioni di incontro e di conoscenza.

Nei giorni scorsi una delegazione del comitato gemellaggio insieme ad alcuni rappresentanti della municipalità di Saint Marcel, comune francese dell’Alta Normandia di poco più di 5000 abitanti, è stata ospite di Cerreto Guidi nell’ambito di un gemellaggio che nel 2024 compirà 25 anni.

Nei 4 giorni trascorsi a Cerreto Guidi, la delegazione è stata più volte ricevuta in Municipio, prima per uno scambio di doni, poi per un approfondimento dei rapporti tra le due comunità per stabilire quali possano essere in futuro gli aspetti da portare avanti.

“Il gemellaggio con Saint Marcel ha davvero dei tratti particolari- ha osservato il Sindaco Simona Rossetti- è per questo che sta procedendo da quasi 25 anni interessando il livello scolastico, quello dei comitati e quello Istituzionale. Un rapporto solido e profondo che ha prodotto risultati importanti e che sono convinta possa generare anche in futuro altri interessanti sviluppi. Credo sia fondamentale raccogliere tutto il lavoro fatto negli anni e proseguire tutti con molto impegno soprattutto per far proseguire gli scambi tra i ragazzi delle scuole. Le nostre comunità stanno dimostrando come sia non solo possibile, ma necessario creare una rete di valori comuni tra cittadini europei”.

La delegazione francese guidata dal Sindaco Hervé Podraza, l’attuale Sindaco di Saint Marcel subentrato allo storico primo cittadino Gerard Volpatti, tra l’altro cittadino onorario di Cerreto Guidi, era rappresentata, fra gli altri, dal presidente del comitato dei gemellaggi Florence Figueredo. Con il presidente del comitato di Cerreto Guidi Fernando Sani, è stato deciso di rafforzare un’intesa che appartiene convintamente alle due comunità e di iniziare a predisporre l’organizzazione dei festeggiamenti per i 25 anni del gemellaggio.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa