Degustando l'arte, tornano le serate enogastronomiche a San Miniato dopo il successo del 2022

Oltre 450 persone nella prima edizione di Degustando l'arte hanno visitato il museo della Fondazione Santa Chiara di San Miniato.

Le tre serate su prenotazione si terranno l'8, il 15 e il 22 novembre dalle ore 18, tre mercoledì a traino della Mostra Mercato con il mix tra cultura ed enogastronomia, un binomio felice che rende San Miniato unica nel territorio, specialmente nei mesi del tartufo.

Tra gli sponsor, la Regione Toscana che permette l'apertura del museo anche nei fine settimana, la Fondazione CRSM con il neopresidente Giovanni Urti, Crédit Agricole con il responsabile della Direzione Regionale Massimo Cerbai e molte aziende private a sostegno del tris di eventi.

Tra i tanti partecipanti, segnaliamo il volto Rai Stefano Agnoloni, maestro del galateo, e gli chef con base a San Miniato Gilberto Rossi e Paolo Fiaschi. Rossi debutterà l'8 novembre con PepeArte, come i piatti semplici possano diventare piccole opere d'arte con materie semplici e riproponibili a casa. Fiaschi invece, da "autodidatta in cucina" come ama definirsi, proporrà uno show cooking dal titolo 'L'arte di arrangiarsi in cucina'.

Tra le novità di questa edizione anche due conferenze, una dedicata ai temi del turismo con i progetti dell’ITC Cattaneo di San Miniato con la partecipazione dell’assessora all’Istruzione della Regione Toscana Alessandra Nardini e l’altra sull’alimentazione dal Medioevo ad oggi a cura di Soroptimist International Club Valdarno Inferiore.

L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Conservatorio Santa Chiara, è realizzata con il patrocinio della Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di San Miniato, San Miniato Promozione, Scuola Normale Superiore, ITC Cattaneo di San Miniato, Soroptimist International Club Valdarno Inferiore e con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Crédit Agricole Italia, Pallets Bertini, Sanser, La Patrie, Turci Firenze, Crowe, Teloni Valiani, Gruppo Biokimica, Azienda Speciale Farmacie, Art Edile Costruzioni e Banca ifigest.

Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti anche gli studenti dell’ITC Cattaneo indirizzo turistico.

Le dichiarazioni

"Tre nuovi appuntamenti per scoprire il Museo del Conservatorio Santa Chiara, uno spazio ricco di cultura, che si conferma molto attrattivo, come dimostrato dall’edizione dell’anno scorso – ha dichiarato il sindaco di San Miniato Simone Giglioli. Un plauso alla Fondazione che, con questa ulteriore iniziativa, sposa la promozione dei prodotti enogastronomici con quella dell'arte di cui questo luogo è uno dei custodi".

“Rientra tra gli scopi della Fondazione sostenere e valorizzare attività culturali, storiche ed artistiche, rafforzando la rete di iniziative per favorire la socialità”, ha sottolineato il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato avv. Giovanni Urti.

“Con questa iniziativa il Conservatorio Santa Chiara si conferma luogo d’interesse, crocevia di arte e cultura- ha detto Vittorio Gabbanini vice Presidente della Fondazione Conservatorio Santa Chiara che ha portato i saluti del Presidente Prof. Luigi Ambrosio. E’ un modo per promuovere il territorio, creare sinergie e collaborazioni in un perfetto gioco di squadra per valorizzare la Città di San Miniato con i suoi luoghi di straordinaria bellezza, con un patrimonio paesaggistico ed agroalimentare unici, per questo vogliamo offrire percorsi di conoscenza e condivisione”.

Il programma di appuntamenti

mercoledì 8 NOVEMBRE ore 18:30

I salumi della macelleria Sergio Falaschi - La gastronomia del Nuovo Emporio

I vini dell’Azienda vitivinicola Tamburini - La pasticceria del forno Casanova

“PepeArte” l’arte in cucina secondo Gilberto Rossi

ore 21 Soul Eyes Jazz Trio

mercoledì 15 NOVEMBRE ore 18

conferenza “Promuovere il territorio di San Miniato. Progetti e iniziative dell’Istituto Cattaneo”

I salumi della macelleria Lo Scalco

I tartufi di Savitar in collaborazione con la gastronomia del Nuovo Emporio

I vini dell’Azienda vitivinicola Inserrata - Il cioccolato artigianale Menichetti

I gelati della Gelateria Supreme

Il panettone del Maestro d’arte bianca Pasquale La Rossa

ore 21 Concerto della Corale Mons. Balducci

mercoledì 22 NOVEMBRE ore 18

conferenza “Un rosè per la signora”. Stereotipi alimentari dal Medioevo ad oggi.

organizzata da Soroptimist International Club Valdarno Inferiore

I salumi del salumificio Mancini Adriana

Il tartufo dell’Associazione Circolo Arci “Giuseppe Gori” di Cigoli

Il cantuccio di Federigo - Il miele dell’apicoltura biologica “di Fiore in Fiore”

I vini dei Vignaioli di San Miniato

Paolo Fiaschi “L’arte di arrangiarsi in cucina” creare piatti golosi con poco a disposizione

ore 21 Sabrina & Andrea Live Music – piano e voce