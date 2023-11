Del Re non molla: convoca evento al Tuscany Hall per chiedere le primarie a Firenze

Maretta in casa Pd Firenze per l'ennesima iniziativa dell'ex assessore Cecilia Del Re in merito alle primarie cittadine. L'avvocato ha convocato per il 15 novembre al Tuscany Hall un evento per chiedere la consultazione in vista delle elezioni comunali fiorentine del 2024. Si chiamerà Sarà Firenze e verrà fatto per ribadire "la posizione tenuta negli ultimi mesi" ovvero che "nel Pd le primarie sono la regola, non l'eccezione". "Innovazione e apertura le parole d'ordine per questo appuntamento che apre di fatto la campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative", si legge ancora.

La prima risposta è stata quella dell'ex 'datore di lavoro', ossia il sindaco Dario Nardella: "C'è stata un'assemblea che ha votato in modo unitario per il percorso. Si parla di contenuti, di alleanze, di selezione dei candidati. Non è che una persona decide il proprio percorso e il percorso da imporre al proprio partito. C'è una comunità di donne e uomini, fatta di circoli, iscritti, organismi dirigenti che stabilisce i tempi e il percorso per individuare il miglior candidato. Questa si chiama democrazia e noi, grazie a Dio, ce l'abbiamo". Così ha commentato all'emittente Toscana Tv.