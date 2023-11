Etrusca sezione giovanile, i risultati del weekend

PRIMO SQUILLO PER GLI UNDER 15 SILVER

Dream Basket Pisa - Etrusca San Miniato 51-79

Tabellino: Bacchi 11, Contino 2, Latessa, Stefanelli, Calamia 4, Granchi 12, Gorini 2, Speranza 3, Scali 4, Monaco 3, Nassi 26, Mori 12. All. Regoli.

Vittoria in trasferta sul campo del Dream Basket Pisa per i 2010 Etrusca. I ragazzi di coach Regoli trovano i primi due punti della stagione e da questo weekend saranno impegnati sul doppio fronte Under 14 élite/Under 15 silver. Ci sarà spazio per tutti i ragazzi che potranno confrontarsi con avversari di livelli eterogenei.

DOPPIO IMPEGNO PER GLI UNDER 15

Etrusca San Miniato - Basket Cecina 45-84

Tabellino: Barili, Starnini 5, Galasso, Remi, Di Monaco 16, Sabatini 6, Montagnani 3, Zinna 4, Lotti 2, Mazzoni 8, Fontanelli 1. All. Regoli, Ass. Gori.

Pallacanestro Grosseto - Etrusca San Miniato 82-63

Tabellino: Starnini, Di Monaco 10, Salamone 4, Sabatini 12, Montagnani 3, Zinna 8, Lotti 2, Mitolo 14, Mazzoni 10, Fontanelli. All. Regoli, Ass. Giunti e Ermelani.

Due sfide difficili per i Cangurini 2009 che affrontano il campionato Under 15 Eccellenza cercando di trarre esperienza dal confronto con atleti di una dimensione attualmente superiore. Arriveranno sfide più equilibrate nel corso della stagione, per il momento c'è solo da continuare a lavorare con la stessa serietà che i ragazzi hanno sempre messo in allenamento.

Ieri, nel ‘1º Torneo da Paura’, gli aquilotti 2013 alzano la Coppa!

Bel quadrangolare organizzato da BASKET CALCINAIA che ringraziamo per l’organizzazione e l’ospitalità! Insieme a noi anche gli amici di Bellaria e Polisportiva Monte Serra.

Bravi tutti nell’esprimere un buon gioco corale frutto della dedizione e concentrazione durante gli allenamenti in settimana! Bravissimi e bravissime!

