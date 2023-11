Ex compagni di classe cinquant'anni dopo: a cena c'è anche mister Spalletti

Era il 1973 e per un gruppo di giovanissimi studenti e studentesse iniziava, con la prima campanella, il percorso delle scuole superiori. Siamo a Empoli, all'istituto Professionale Leonardo Da Vinci. In una di quelle aule cresce un gruppo di compagni di classe ma, soprattutto, un gruppo di amici. Perché, come il tempo ha dimostrato, negli anni non sono mancati i ritrovi in ricordo dei vecchi tempi.

Come quello recente, definito dagli ex compagni anno 1959, una "reunion indimenticabile". Sì, perché come comunicato tra quei banchi c'era anche Luciano Spalletti, allenatore e Ct della Nazionale Italiana di calcio. Anche il mister originario dell'Empolese Valdelsa non ha voluto mancare alla cena, nel cinquantesimo anniversario dal primo giorno di scuola.

Ed è così che la sezione "A" di mezzo secolo fa si è ritrovata a tavola. Per la prima volta, si apprende, gli ex studenti si erano radunati nel 1993 e poi di nuovo nel 2013. Da quel momento "non ci siamo più lasciati", raccontano, con appuntamenti sempre più frequenti, anche più volte durante l'anno. Una tradizione quindi rinnovata poco fa, nel segno di un legame mai perso nonostante il tempo passato, "un'amicizia sincera destinata a durare per sempre" dicono in coro gli stessi ritratti prima nella foto in bianco e nero poi, in quella più recente, a colori.

All'appuntamento a Montaione erano presenti: Antonio Doni, Luigi Di Bari, Luciano Mugnai, Stefania Alderighi, Cinzia Salvadori, Patrizia Zanoboni, Cristina Signorini, Luciano Giusti, Piero Giunti, Carlo Gabrielli, Antonio Maltomini, Sandro Zanoboni, Daniele Baggiani, Silvia Giannoni, Giovanni Mazzola, Alessandro Gelli e infine il Ct degli azzurri, Luciano Spalletti. Una serata tra pacche sulle spalle e abbracci, raccontano ancora dal gruppo, perché: "I vecchi compagni di classe non si scordano mai".