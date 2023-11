Fiaccolata per la pace a Fucecchio

Corpi straziati, bambini, donne, anziani rapiti e villipesi, paesi distrutti, rovine su rovine, si privano i civili di rifornimenti alimentari, si tagliano luce, acqua, si ordinano evacuazioni di massa, si sbarrano i confini, minacce, bombardamenti: l’orrore è di scena ogni sera alla televisione e sui media.

I commenti non si sprecano, le fazioni sono schierate, ognuno avanza le proprie ragioni, storiche, umane, si invocano diritti umani, civiltà.

E tu da che parte stai ? con quali morti ti schieri ? quali bambini ti fanno più pena ?

Eppure in molte importanti città del mondo si manifesta per la pace, contro la guerra, per i diritti dei popoli a vivere in pace e a coesistere , ma queste sono notizie che passano in secondo piano.

Noi siamo con padre Bernando insieme a l’Imam ed al Rabbino che hanno manifestato a Firenze, che ha visto partecipi moltissimi cittadini uniti nella speranza, cattolici ebrei e mussulmani insieme, senza estremismi e fanatismi.

Lo sappiamo non è facile, fare la guerra è più semplice.

Noi scegliamo la pace, il disarmo, la solidarietà e vogliamo unire la nostra voce a quella dei molti che gridano FERMATEVI l’abisso di una terza guerra mondiale è alle porte.

I potenti, i re del mondo hanno scelto una strada che non ci piace, vogliamo tornare indietro, il potere, la ricchezza, la supremazia, non sono le nostre aspirazioni, vogliamo convivere con gli altri e farci carico dei problemi dei più indifesi, degli oppressi, perché solo così saremo veramente liberi e felici.

Per questo invitiamo tutti a manifestare con noi VENERDI 3 novembre a Fucecchio alle ore 18,30 in p.zza la vergine – ore 19,30 poggio salamartano.

Comitato per i diritti umani del Valdarno Inferiore