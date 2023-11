Furto con destrezza alla stazione di Santa Maria Novella: due uomini arrestati

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato in via Panzani due uomini, un cittadino italiano ed uno georgiano di 68 e 36 anni, accusati di furto con destrezza in concorso.

Secondo quanto ricostruito dalla Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Ferroviaria, la coppia si sarebbe avvicinata furtivamente alla potenziale vittima del colpo, un 66enne canadese, mentre passeggiava lungo la via insieme ad un gruppetto di turisti nei pressi della Stazione di Santa Maria Novella.

Il più giovane dei due avrebbe velocemente sfilato il portafogli dalla tasca dello zaino del malcapitato, mentre il presunto complice gli avrebbe fatto da “scudo” con il corpo, verosimilmente nel tentativo di proteggerlo da occhi indiscreti.

Alla vista dei poliziotti immediatamente intervenuti, i due, forse nel vano tentativo di evitare i controlli, avrebbero anche tentato di sbarazzarsi del bottino del colpo lasciandolo cadere a terra.

I malintenzionati, già noti alle forze di polizia per reati contro il patrimonio, sono stati subito fermati dagli agenti della Polfer, mentre il portafogli, prontamente recuperato ancora integro, è stato poi riconsegnato al legittimo proprietario.