Il Belgio chiama la danzatrice Giulia Morandi di Montespertoli, un'occasione unica

Ha iniziato con passione e dedizione lo studio della danza fin da piccola nella scuola Sguardidanza a Montespertoli, nella bellissima cornice della campagna fiorentina, sotto la guida della Direttrice Artistica e insegnante Antonella Bardi.

Giulia Morandi è nata a Empoli nel 1999, si è diplomata al Liceo Classico Galileo Galilei di Firenze e attualmente sta portando a termine il suo percorso universitario al SAGAS Dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo dell’Università degli Studi Firenze. Studia modern e danza contemporanea a cui ha affiancato lo studio della danza classica.

In primavera ha inviato la candidatura per entrare a far parte di D.I.P. (Dance Intensive Program) diretto da Anton Lachky, fondatore di Anton Lachky-Puzzle Work e Coreografo, di fama internazionale, di Anton Lachky Company. La sua pagina Instagram ha 165 mila follower ( @lachkyanton ) e sul suo sito è possibile approfondire le notizie su di lui e sul suo programma ( antonlachkypuzzlework.com ).

Giulia non sapeva che di lì a poco il suo sogno si sarebbe avverato. Il 6 aprile 2023, infatti, riceve la mail che le comunica che farà parte di questo prestigioso programma per il quale sono state selezionate solamente ventiquattro persone in tutto il mondo: lei, l'unica toscana su tre danzatrici provenienti dall'Italia. La sua avventura inizierà fra pochi giorni, a Tournai.



"Ho iniziato a studiare danza sin da piccola con mia mamma Antonella Bardi nella sede “In Soffitta” a Montespertoli - racconta di sé e della sua formazione - e ho continuato nella nuova sede “Sguardidanza”, inaugurata nel 2015 in via della Gora, a Baccaiano, sempre a Montespertoli". Il suo percorso di formazione è davvero notevole: tre anni a Firenze, all'Opus Ballet, in cui ha fatto parte della formazione professionale per danzatori contemporanei, al termine dei quali si è diplomata. Da un anno, invece, fa parte di "SPECIFIC" (athletic and artistic training for contemporary dancers) a Tuscania, Viterbo, diretto da Loris Petrillo, coreografo di fama internazionale.



La sua emozione per la nuova occasione di crescita professionale, questa volta all'estero, non si arresta e tiene a precisare: " Se sono arrivata dove sono oggi devo ringraziare in primis mia mamma che mi ha fatto amare l’arte e le sue bellezze che donano occhi sempre nuovi con cui leggere ed attraversare il mondo. Mia mamma mi ha insegnato la dedizione, l’impegno e la cura che servono per affrontare questa disciplina artistica".

Per madre e figlia la danza ha sempre dato l’opportunità di uscire fuori dagli schemi molto spesso piccoli e stretti che la società impone, dando loro il grande privilegio di sentirsi libere nella loro espressività artistica.

"Danzare per me - precisa Giulia - è affermare la propria identità e difendere i propri ideali ad ogni costo e rimanerne fedeli, senza la necessità di usare parole. Il corpo e il movimento sono uno strumento di comunicazione molto potente".

Oltre questo sogno che si realizza, studiare in Belgio con una star della danza, con passione e sacrificio, la Morandi sta portando avanti la sua tesi che verterà su uno studio di ricerca sperimentale nell'unione di due corsi universitari: Storia della danza (DAMS) e Filosofia della mente (Università di Lettere e Filosofia). Per lei lo studio e la danza, infatti, sono allo stesso modo importanti, fieramente convinta che nella vita non ci si debba sentire obbligati a essere e diventare un’unica cosa perché non ci sono mai limiti alla conoscenza, allo studio e all’arte.

"Ringrazierò sempre Sguardidanza e mia mamma Antonella - conclude - perché sono state per me basi fondamentali a livello tecnico, artistico e personale, indirizzandomi e sostenendomi e aiutandomi a diventare la persona e danzatrice che sono oggi e che sarò in futuro".