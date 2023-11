Keu, chiusura temporanea di un mese della 429 per le verifiche ambientali

Un tratto della Sr 429 rimarrà chiuso per circa un mese per svolgere il piano di caratterizzazione ambientale commissionato dalla Regione Toscana per verificare lo stato di inquinamento da Keu del sottosuolo. Il tratto che resterà chiuso in entrambi i sensi di marcia è quello che va dalla rotatoria di Brusciana all'intersezione con via Molin Nuovo in corrispondenza della nuova rotatoria temporanea nel Comune di Empoli. È il tratto oggetto di indagine da parte della procura della Repubblica di Firenze nell’ambito del procedimento penale per l’ipotesi di utilizzo, per la formazione del rilevato stradale, di materiale qualificato come inerte riciclato contenente keu, proveniente dall’impianto di recupero rifiuti inerti Lerose Srl di Pontedera. La chiusura è prevista dalle ore 10 di venerdì 3 novembre 2023 fino alle 7 del 2 dicembre 2023.

Con un'altra ordinanza del 2 novembre si prevede invece la chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia della Sr 429 di Val d'Elsa, dalla rotatoria di Castelnuovo Val d'Elsa nel comune di Castelfiorentino alla rotatoria provvisoria di Molin Nuovo nel comune di Empoli, dalle ore 22 del 3 novembre alle 7 del 7 novembre 2023. Il provvedimento si è reso necessario per eseguire le opere necessarie alla circolazione provvisoria.

Dal 3 novembre al 7 novembre la viabilità alternativa verrà garantita utilizzando l'attuale Sp 429. Dal 7 novembre al 2 dicembre la viabilità alternativa verrà garantita dalla esistente complanare della Sr 429.