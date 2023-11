Laboratorio al Sottosopra con il rappert Fu Kyodo

Dare modo ai ragazzi di esprimersi attraverso la scrittura creativa e la composizione di brani di musica rap. E' questo l'obiettivo del laboratorio promosso dal Centro Giovani Sottosopra del Comune di Fucecchio, in collaborazione con l'associazione culturale Lemon, che dal 7 al 10 novembre vedrà protagonista il rapper bolognese Fu Kyodo. L'iniziativa, realizzata nell'ambito del P.E.Z. (Progetto Educativo Zonale della Regione Toscana, zona Empolese) e ad ingresso gratuito, si terrà presso la Limonaia di Parco Corsini, ogni giorno dalle ore 18 alle 23. Manuel Simoncini, in arte "Fu Kyodo", non è soltanto un rapper ma anche un educatore di strada, che ha fuso il suo percorso artistico all’impegno sociale e alla vocazione educativa. Oltre ad essere attivo sulla scena hip hop fin dal 1998, protagonista di molti eventi artistici, musicali, culturali e manifestazioni legate a percorsi espressivi, a partire dal 2006 ha dato vita a laboratori artistici dalle finalità educative, didattiche e aggregative riguardanti la cultura hip hop, collaborando con diverse scuole e realtà associative. Dal 2012 svolge la professione di educatore socio-culturale presso La Carovana Onlus e nel 2021 ha pubblicato il suo primo libro dal titolo "HipHop Philosophy: educare alla creatività con il rap", rivolto in particolar modo ad operatori, educatori, docenti e artisti che vogliano cogliere spunti per organizzare percorsi laboratoriali creativi e didattici di qualsiasi tipo.

Per maggiori informazioni: info@lalimonaiafucecchio.it, 0571 268408, www.informagiovanivaldarno.it.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa