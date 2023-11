Ladro e ricettatore arrestati dai carabinieri a Pontedera e Santa Maria a Monte

Beccati ladro e ricettatore di alcuni furti in casa per oltre 4.500 euro di refurtiva. I carabinieri di Pontedera hanno chiuso le indagini con la carcerazione di un 23enne e il divieto di dimora per un 19enne, entrambi non italiani.

Lo scorso 31 ottobre i militari di Pontedera e San Miniato hanno eseguito la misura cautelare per i furti avvenuti a settembre.

I due sono stati trovati a Pontedera e Santa Maria a Monte. La refurtiva è stata parzialmente recuperata e restituita.