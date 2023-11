Lavori all'ex Convento degli Agostiniani, biblioteca chiusa

Proseguono i lavori di adeguamento della climatizzazione e alla normativa antincendio dell'ex Convento degli Agostiniani di via dei Neri, a Empoli. Un cantiere per un investimento da 400mila euro, che permetterà di dotare i locali di un nuovo impianto di climatizzazione invernale ed estivo, completando di fatto la struttura per l'utilizzo dei locali della biblioteca, e di adeguare alla normativa antincendio l'intero complesso.

Per permettere lo svolgimento di interventi tecnici interni, necessari al cantiere, in condizioni di sicurezza, nella giornata di lunedì 6 novembre 2023, per l'intera giornata, la biblioteca comunale Renato Fucini resterà chiusa al pubblico. La struttura tornerà disponibile, con il consueto orario, dalla mattina di martedì 7 novembre.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa