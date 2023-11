Lavori sul ponte Calamandrei, la rabbia del sindaco Torchia: "Poco rispetto per i cittadini"

I lavori di verifica strutturale del Ponte Calamandrei avviati dalla Città metropolitana “determinano un restringimento della carreggiata e l'istituzione di un senso unico alternato. Questo provoca code chilometriche su entrambi i lati. Visto come sono state gestite le comunicazioni, assenti, devo dire che i responsabili della viabilità della Città metropolitana forse ignorano che si tratta di una struttura fondamentale, che coinvolge decine di migliaia di cittadini e riguarda i territori di Vinci, Empoli, Cerreto Guidi e Capraia e Limite. Chiedo che venga convocato il più velocemente possibile un tavolo per trovare modalità di gestione dei lavori che siano meno impattanti sulla viabilità e che si chieda scusa ai cittadini per la mancata comunicazione in anticipo dei lavori”.

Lo ha dichiarato il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia a proposito dei lavori su Ponte Calamandrei.

“Nessuno mette in dubbio la legittimità della Città metropolitana a procedere alle verifiche strutturali necessarie per la sicurezza dei cittadini, ma quando ci sono operazioni sulla viabilità come in questo caso è necessario coinvolgere le amministrazioni comunali, informarle per tempo e concordare con queste ultime le modalità di gestione del cantiere – ha aggiunto -. Invece, niente di tutto questo è accaduto. Queste modalità sono poco rispettose nei confronti delle istituzioni e anche dei cittadini. Per questo rinnovo la richiesta di un tavolo dove fare un cronoprogramma dei lavori, rendendoli meno impattanti perché al momento le strade di accesso nell'area sono intasate”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa