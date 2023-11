Lupi S. Croce, Karli Allik è un nuovo giocatore della Kemas Lamipel

Giornata di annunci, per una Kemas Lamipel che prova a voltare pagina e a ritrovare convinzione e serenità in vista dei prossimi difficili impegni. E’ atterrato in Italia, pronto a vestire i colori biancorossi, il nazionale estone Karli Allik, schiacciatore ricettore, visto all’opera durante i recenti Europei, anche contro l’Italia di Fefè De Giorgi (31 agosto, Pool A, Italia-Estonia 3-0).

Allik proviene da Hapoel Mate-Asher Ako, società della massima serie israeliana in cui aveva iniziato la stagione. Classe 1996, 192 cm, è un vero giramondo del volley avendo militato anche in Finlandia, Germania e Romania, oltre che in squadre della madrepatria. I Lupi hanno cercato un’atleta che avesse già un tasso di esperienza notevole e che fosse disponibile a calarsi da subito in una realtà di sudore e sacrificio. Coach Bulleri potrà disporre in questo modo di più soluzioni nel settore degli attaccanti laterali.

La Kemas Lamipel, al netto di innegabili difficoltà dovute a indisponibilità e infortuni, si trova all’ultimo posto nel campionato di A2 Credem Banca, con 4 sconfitte subite in altrettante uscite e 1 solo set all’attivo.

Allik ha già eseguito le visite mediche di rito presso AR Fisioterapia di Empoli, e ha svolto questo pomeriggio una prima seduta di allenamento agli ordini dello staff biancorosso, ricevendo il saluto di dirigenti e compagni di squadra.

Curriculum:

2023-24 Hapoel Mate-Asher Ako (Isr)

2022-23 VaLePa (Fin)

2021-22 United Volleys Frankfurt (Ger)

2020-21 Netzhoppers KW-Bestensee (Ger)

2019-20 Selver Tallin (Est)

2018-19 Saaremaa VK (Est)

2018-19 CSA Steaua Bucuresti (Rom)

2017-18 SWD Powervolleys Düren (Ger)

2014-17 Selver Tallin (Est)