Maltempo, caduto un bagolaro in viale Giannotti a Firenze: nessun danno

Oggi poco dopo le 12.30 è caduto un albero in viale Giannotti. La caduta non ha provocato danni a cose e persone. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e personale della Direzione Ambiente. L’albero, un bagolaro dal diametro di 50 centimetri, si trovava nel filare del viale nei pressi del numero civico 53. La pianta era interessata da periodici controlli svolti da professionisti incaricati dall’Amministrazione, secondo il protocollo della Società Italiana di Arboricoltura adottato dal Comune che prevede il controllo da parte di un professionista specializzato e iscritto all'Ordine. L’ultimo monitoraggio eseguito risale al 1° marzo 2021 e in quell’occasione il bagolaro era stato inserito nella classe C (pericolosità moderata) con indicazione di eseguire una nuova valutazione a distanza di tre anni (ovvero il 1° marzo 2024). Secondo la prima ricostruzione dei tecnici, l’albero è caduto per cedimento dell’apparato radicale a causa delle forti raffiche di vento.

“Stiamo seguendo con la Protezione Civile l’evoluzione delle condizioni meteorologiche” sottolinea l’assessore all’Ambiente Andrea Giorgio. Dalle 12 è scattata l’allerta gialla per il rischio vento e per il rischio idrogeologico idraulico sul reticolo minore e alle 18 scatterà quello per temporali forti. “Raccomandiamo la massimo prudenza – aggiunge l’assessore -. Per l’evento di viale Giannotti ringrazio la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco per il pronto intervento che ha consentito un rapido ritorno alla normalità”.

Stella (FI): "Urgente abbattimento piante pericolanti e malate"

"E' bastato un po' di vento e un albero di grosse dimensioni è caduto in viale Giannotti. Miracolosamente non ci sono stati feriti, è stata l'ennesima strage sfiorata, 20 minuti dopo sarebbero usciti i bambini della scuola elementare situata a pochi metri. Chiediamo all'amministrazione comunale di abbattere con urgenza tutte le piante a fusto malate o pericolanti che ci sono in città, prima che si verifichi nuovamente una disgrazia come quella del 2014, quando una bimba di 2 anni e sua zia vennero uccise da un grosso ramo staccatosi da un bagolaro, al Parco delle Cascine. Senza dimenticare l'albero caduto ad aprile scorso alla scuola elementare-asilo della Montagnola, fortunatamente fuori dall'orario scolastico". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"La nostra città - sottolinea Stella - ha un patrimonio notevole di piante e alberi, che però stanno invecchiando, molte sono malate e perciò pericolose. Non è un caso che sempre più spesso, quando piove o tira vento, si deve fare la conta degli alberi caduti. Solo il caso ha voluto che negli ultimi anni non ci siano stati morti, a fronte di decine di piante cadute. Palazzo Vecchio ha il dovere di incaricare gruppi di esperti di intervenire sul patrimonio arboreo cittadino a rischio, rendendo pubblici i risultati, e poi di agire di conseguenza in modo urgente, abbattendo le piante malate e a rischio caduta, sostituendole con alberi nuovi. Il Comune continua a rassicurare sull'efficacia dei suoi interventi, ma gli alberi continuano a cadere".