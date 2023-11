Maltempo Empoli, il punto della situazione nel circondario

Tutti gli aggiornamenti sul maltempo

Dove le scuole saranno chiuse

Cerreto Guidi

A causa delle intense piogge: Via Acquerata è attualmente interrotta al traffico. Segnalata frana sulla provinciale 31 tra Cerreto e Mercatale. Gravi criticità in zona.

Empoli

In data odierna sono piovuti 55mm di pioggia in tre ore, un evento quasi ventennale (TR= 14 anni).

La particolare intensità di pioggia ha per circa un'ora messo in crisi alcune limitate parti del sistema fognario della città. In particolare, ci sono stati in queste aree dei modesti allagamenti delle sede stradale e un temporaneo allagamento dei sottopassi ferroviari ad eccezione di quello di via del Pratignone. Più in dettaglio, si sono temporanemente allagate Via della Tinaia, Via Dogali, Via Gianbologna, Via Ricasoli e e via della Motta.

Il Sistema di Protezione Civile sta seguendo l'evento la Polizia Municipale, le squadre di Volontari, e le ditte di pronto intervento stanno intervenendo per gestire la sicurezza stradale e il regolare deflusso dell'acqua.

Montelupo Fiorentino

A Camaioni all'altezza del km 59 della statale. Senso unico alternato per parte della carreggiata allagata. Presenti sul posto una pattuglia della PM e i volontari della Misericordia Montelupo Fiorentino. Guidate con prudenza.

Capraia e Limite

Molta acqua nella centrale via Allende, ma senza blocco del traffico