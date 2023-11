Minacce sui cassonetti contro la sindaca di Campiglia Marittima

Tornano le VV dei No Vax a imbrattare beni pubblici in Toscana. Siamo a Campiglia Marittima e la sindaca Alberta Ticciati è stata bersagliata con l'ennesima scritta in rosso, vergata stavolta su dei cassonetti: "La quota di CO2 da eliminare sei tu". La sindaca ha denunciato l'accaduto ai carabinieri e in un video ha fatto sapere di non essere intimorita dal gesto. Pare che la rivendicazione riguardi il nuovo sistema di raccolta di rifiuti, accordato con il gestore Sei Toscana, all'interno della zona della Valdicornia.

Pd Toscana: "Solidarietà ad Alberta Ticciati da tutta la sua comunità politica"

“Non é la prima volta che Alberta è presa di mira da minacce e ingiurie. A lei va, anche in questa occasione, tutta la nostra solidarietà. Ma questi episodi non sono solo un problema che riguarda la sindaca, o noi che siamo la sua comunità politica e siamo certamente preoccupati quando i gli amministratori ricevono minacce. É un problema che riguarda ogni cittadino che ha a cuore la convivenza civile. Nell’augurarci che i responsabili siano individuati, Alberta può certamente contare sull’affetto e la stima del suo partito e, siamo sicuri, della comunità di cittadini per i quali ogni giorno si impegna”. Così la segreteria del Pd toscano, sulle minacce comparse a Campiglia Marittima e destinate alla sindaca Alberta Ticciati, che é anche tesoriera e componente della segreteria stessa.