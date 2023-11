Restyling per il sistema elettrico fiorentino: lavori in via Baracca e Argingrosso

Il sistema elettrico fiorentino si rifà il look in alcune importanti aree della città con gli investimenti di E-Distribuzione ed i fondi PNRR: la società del Gruppo Enel, che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, sta infatti promuovendo una serie di importanti interventi per il restyling della rete elettrica sul territorio cittadino, che ottimizzeranno il servizio offerto ai residenti e contribuiranno anche alla digitalizzazione dei servizi nonché alla sostenibilità e al decoro urbano.

Nel dettaglio, nei prossimi giorni i tecnici dell’azienda elettrica effettueranno due operazioni, rispettivamente all’interno delle cabine denominate “Scandolera” nella porzione di città compresa tra Baracca, via Calderara, via Pistoiese, viale Gori e via Delagrange” (domani, 3 novembre) e “Argingrosso” (lunedì 6 novembre) fra l’omonima via dell’Argingrosso, via dell’Isolotto e via di Santa Maria a Cintoia.

In entrambe le circostanze gli impianti saranno rinnovati con l’installazione di apparecchiature motorizzate di ultima generazione, la sostituzione dei rispettivi trasformatori e il rinnovo di tutti gli interruttori in ottica smart grids: i lavori porteranno valore aggiunto e consentiranno di automatizzare il funzionamento della rete con conseguenti benefici sia in situazioni ordinarie, grazie ad una migliore qualità del servizio, sia in caso di disservizi, perché con manovre in telecomando sarà possibile isolare il tratto di rete interessato e ripristinare il servizio con bypass temporanei da linee di riserva, cosiddette controalimentanti. Nell’occasione, le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete per garantire una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica nelle porzioni di città interessate.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per motivi di sicurezza e richiedono delle interruzioni temporanee del servizio che E-Distribuzione ha programmato in due momenti, con giorni e orari divisi zona per zona: domani, 3 novembre, per la citata area di via Baracca e dintorni e lunedì 6 novembre per Argingrosso, in entrambi inizio lavori a partire dalle 9:30 e conclusione nel pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, le aree dei “fuori servizio” saranno circoscritti a gruppi ristretti di utenze delle località suddette (pochi civici per ogni via coinvolta). I clienti sono informati attraverso affissioni nella zona interessata. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

I lavori si inseriscono nel piano di potenziamento del sistema elettrico fiorentino, che da anni E-Distribuzione porta avanti per l’automatizzazione delle cabine e la digitalizzazione degli impianti elettrici, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Quest’ultimo progetto specifico PNRR di E-Distribuzione si inserisce in una più ampia programmazione a livello nazionale: l’Azienda sta investendo, infatti, i fondi PNRR per incrementare la capacità della rete di ospitare e integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili, aumentare la capacità e la potenza a disposizione delle utenze per favorire l’elettrificazione dei consumi energetici, potenziare la resilienza del sistema elettrico con riduzione della probabilità, della durata e dell’entità di interruzioni di corrente in caso di fenomeni climatici estremi.

E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è utile contattare il servizio clienti al numero verde 803 500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito web e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, inoltre, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”, raggiungibile qui.

Fonte: Enel Comunicazione Italia