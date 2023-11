Sicurezza, infrastrutture e futuro di Firenze: Confesercenti incontra il sindaco Nardella

Su questo temi si è svolto, nei giorni scorsi, un incontro tra il Sindaco Nardella e una delegazione di Confesercenti Firenze.

La riunione si è svolta in un clima costruttivo e di ampia condivisione, con l'obbiettivo di fare un punto della situazione sullo sviluppo della città e sui prossimi importanti appuntamenti in programmazione.

E' stato messo in evidenza come la sicurezza sia una priorità e abbiamo anche condiviso la richiesta del Sindaco di più uomini e mezzi in servizio sul nostro territorio.

Abbiamo inoltre chiesto al Sindaco di continuare a prodigarsi, condividendone la scelta, nella costruzione delle infrastrutture (tramvia, alta velocità, aeroporto, fortezza da basso) come asset principali per lo sviluppo.

Abbiamo infine chiesto di continuare a considerare il commercio di vicinato su sede fissa o su area pubblica e i Centri commerciali naturali luoghi fondamentali per la progettazione della rigenerazione urbana.

Essendo giunti alla fine del secondo mandato del Sindaco Nardella siamo partiti dalla condivisione delle scelte fatte in questi anni e dagli ottimi risultati raggiunti, con la convinzione di poter dare il nostro contributo per disegnare la Firenze del futuro in un quadro di sviluppo imprenditoriale anche per le nostre attività.