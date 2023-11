Ieri sera alle 22, in un negozio di souvenir in via degli Avelli, vicino a piazza Santa Maria Novella, un ladro ha rubato delle calamite e ha colpito il proprietario del negozio con un pugno quando ha cercato di fermarlo per farsi pagare o restituire la merce. Il proprietario, un giovane di 27 anni di Firenze, è stato portato all'ospedale Santa Maria Nuova a causa delle contusioni subite. Il ladro è riuscito a fuggire dopo l'aggressione.