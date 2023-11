Strappa cellulare ad una turista, le dà un pugno e scappa: arrestato 38enne

Questa mattina, in via Palazzuolo, un uomo senegalese di 38 anni ha derubato una turista svizzera strappandole il cellulare e colpendola con un pugno per impedirle di reagire prima di fuggire. La polizia è intervenuta, ha arrestato il sospettato con l'accusa di rapina e ha recuperato il telefono, restituendolo alla vittima. Dopo aver strappato il cellulare alla donna, l'uomo l'ha colpita al volto con un pugno prima di darsi alla fuga. Passanti hanno assistito alla scena e hanno chiamato il numero di emergenza 112. Gli agenti hanno rintracciato nelle vicinanze il rapinatore, che aveva ancora con se il cellulare.