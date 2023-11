Tpl, agevolazioni per gli studenti. Rimborsi fino al 40 per cento sul costo dell’abbonamento

Prende avvio un’importante opportunità rivolta agli studenti del Chianti che usufruiscono del trasporto pubblico locale. E’ possibile inoltrare fino al 30 novembre la richiesta di rimborso Bonus Back Tpl rivolto agli studenti residenti nei Comuni del Chianti e iscritti ad un Istituto Superiore. Il bonus, promosso dalla Città Metropolitana di Firenze, prevede un rimborso fino al 40% sul costo del titolo di viaggio acquistato dall’abbonato (fino ad esaurimento delle risorse). La modalità di richiesta è la seguente: occorre collegarsi alla home page del sito web della Città Metropolitana di Firenze (https://www.cittametropolitana.fi.it/) e cliccare sulla icona “BONUSBACK TPL studenti”. Si aprirà una pagina per la compilazione del modulo di richiesta dove è necessario inserire tutta una serie di dati identificativi dell’utente.

Il requisito per accedere all’agevolazione è la frequentazione di un Istituto Superiore e la residenza in un Comune della Città Metropolitana di Firenze. Per gli studenti non maggiorenni la domanda dovrà essere effettuata dal genitore o tutore. Il rimborso può essere chiesto per la sottoscrizione di abbonamenti autobus urbani/extraurbani annuali (10 mesi/12 mesi), per gli abbonamenti autobus urbani/extraurbani trimestrali, il pegaso annuale e gli abbonamenti Trenitalia annuali. Sono esclusi gli abbonamenti mensili o altri titoli di viaggio. Il titolo per il quale si fa richiesta di rimborso dovrà essere acquistato in data successiva all’1 agosto 2023. Il rimborso sarà effettuato per un solo titolo di viaggio ad abbonato. Il rimborso sarà erogato a partire da dicembre 2023 ed entro il mese di gennaio 2024. La documentazione necessaria alla compilazione della domanda comprende: il possesso di credenziali di accesso tramite SPID o CIE, dati e foto dell’abbonamento acquistato, dati IBAN per il rimborso. il richiedente che accede tramite SPID o CIE deve essere anche l’intestatario del conto corrente su cui effettuare il bonifico di rimborso. In caso di abbonato minorenne, la richiesta di rimborso dovrà essere effettuata da genitore o tutore, intestatario del conto corrente ove verrà effettuato il rimborso.

L’iniziativa è prevista nella Relazione di Piano parte integrante dei documenti componenti il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e prevede la possibilità di agevolare i giovani utenti studenti per favorire l’uso del trasporto pubblico. “E’ un importante investimento della Città Metropolitana che incentiva l’utilizzo del servizio di trasporto pubblico – dichiarano il sindaco di San Casciano in Val di Pesa Roberto Ciappi, il sindaco di Greve in Chianti Paolo Sottani e il sindaco di Barberino Tavarnelle David Baroncelli – invitiamo gli studenti e le loro famiglie dei nostri territori ad usufruire di questa opportunità che si pone l’obiettivo di promuovere percorsi di educazione alla mobilità sostenibile adottando azioni di agevolazione tariffaria con l’applicazione della scontistica sugli abbonamenti”.

Per eventuali richieste di assistenza nella compilazione: bonusbacktpl@cittametropolitana.fi.it. Info: tel. 055 2760094 (da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30).

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO