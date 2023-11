Allerta meteo, dopo Ciaran si valuta la situazione in Toscana

Condizioni di instabilità interesseranno quasi tutta la regione tra il pomeriggio di oggi e domenica 5 novembre. Oltre a confermare i codici arancioni emessi ieri, la Sala operativa della Protezione civile regionale precisa che nella vigilanza di domani, sabato, sarà valutato l’evolversi della situazione con eventuale innalzamento di tutti i livelli di rischio. Per la giornata di sabato, emesso codice giallo per rischio idraulico del reticolo principale che riguarderà l’area a nord ovest e un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore dalle 14 di oggi fino alla mezzanotte di sabato con la sola esclusione delle zone orientali. Un altro codice giallo per mareggiate fino tutta la giornata di domani interesserà le isole. Un codice giallo per vento, fino alla mezzanotte di sabato, riguarderà le zone dell’appennino tosco-emiliano e le aree centro meridionali.

Una nuova perturbazione atlantica è attesa tra la sera di domani, sabato, e la prima parte di dopodomani, domenica, quando sono previste precipitazioni diffuse più frequenti e intense sul nord della regione e forti venti sud occidentali.

Temporali. Per oggi, venerdì, possibilità di rovesci sparsi e locali temporali sul centro nord della regione, costa e Arcipelago; grandinate e colpi di vento solo occasionali. Domani, sabato, temporaneo miglioramento con nuovo peggioramento dal tardo pomeriggio; possibili temporali, localmente forti, sul nord ovest in graduale estensione al resto del nord in serata associati a colpi di vento e grandinate.

Vento. Oggi forte vento di Libeccio (sud ovest) in graduale attenuazione dal pomeriggio, ma con ancora violenti raffiche lungo la costa centro settentrionale, sull'Arcipelago settentrionale (Gorgona e Capraia) e sui crinali appenninici, forti sul resto della regione. Domani temporanea attenuazione, ma nuova intensificazione dai quadranti meridionali in serata con forti raffiche fino a 70-90 km/h in Arcipelago, costa centro meridionale e rilievi retrostanti.



Mare. Per il prosieguo di oggi, mari agitati o molto agitati al largo a nord di Capraia in attenuazione. Domani, mare tra mosso e molto mosso con intensificazione del moto ondoso in serata fino a mari agitati al largo in serata.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa