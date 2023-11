Autocisterna di gpl ribaltata, una notte di lavori per travasare 40mila litri

Poco dopo le 12 di oggi, 3 novembre, è stata ripristinata la viabilità sulla 429 bis ed è stata riaperta l’uscita di Poggibonsi nord sull’Autopalio in entrambe le direzioni.

Le modifiche erano state introdotte per consentire le operazioni di messa in sicurezza necessarie in seguito all'incidente stradale sulle 429 in cui era rimasto coinvolto un mezzo pesante che trasportava gpl.

Le complesse operazioni di svuotamento della cisterna sono proseguite ininterrottamente per tutta la notte con il personale dei Vigili del Fuoco impegnato sul posto e gli agenti di Polizia Municipale che hanno garantito il presidio dell’area nonché il presidio, insieme ad altre Forze di Polizia, del punti più sensibili della viabilità interna. Nella mattina sono iniziate le operazioni per rimuovere il mezzo che non hanno avuto esito positivo per complicazioni sopraggiunte. Saranno effettuate in un secondo momento cercando di impattare il meno possibile sulla viabilità.

La bretella sulla 429 bis è stata riaperta, con temporanei rallentamenti legati a lavorazioni ancora in corso. L’uscita di Poggibonsi nord è stata riaperta da Anas in entrambe le direzioni.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa