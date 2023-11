Il centro riabilitativo 'Don Gnocchi' di Marina di Massa è stato allagato in seguito alle mareggiate che si sono abbattute sul litorale. L'acqua ha invaso la struttura inondando il piano terra, in un'area in cui per la quasi totalità ci sono i vestiari del personale. Non si è resa necessaria l'evacuazione dei pazienti all'interno della struttura, ma sono state interrotte le terapie che erano in corso durante l'arrivo dell'acqua.