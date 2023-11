Arriva un defibrillatore in piazza del Popolo a San Miniato

Si chiama “San Miniato: città cardio-protetta” ed è il progetto voluto da Fondazione San Miniato Promozione per promuovere una cultura di sensibilizzazione e di prevenzione, insieme all’amministrazione comunale. “Nei casi di arresto cardiaco – spiega il presidente di Fondazione SMP Marzio Gabbanini - ogni minuto conta. Avere defibrillatori posizionati strategicamente in tutta la città può consentire una risposta più rapida alle emergenze, specialmente prima dell'arrivo dei soccorritori medici. Inoltre la presenza di defibrillatori in luoghi pubblici può contribuire a creare un ambiente più sicuro e accogliente per i residenti e i visitatori della città, tra l’altro a pochi giorni dall’inaugurazione della cinquantaduesima edizione della Mostra Mercato. Un progetto di ‘Città Cardio-Protetta’ può aumentare la consapevolezza dell'importanza della rianimazione cardiopolmonare (RCP) e dell'uso di defibrillatori tra i cittadini, incoraggiando più persone a ricevere formazione in RCP. Creare una ‘Città Cardio-Protetta’, quindi, è un atto di responsabilità sociale che dimostra la volontà della comunità di prendersi cura dei suoi membri”.

Soddisfazione anche da parte del sindaco Simone Giglioli: "Il nuovo defibrillatore installato in Piazza del Popolo è un tassello importante ai fini del controllo del territorio nel tema della cardioprotezione, che consentirà, anche in sede extraospedaliera, di intervenire per il salvataggio di vite umane in maniera precoce. Infatti, in caso di arresto cardiaco, anche personale non medico che abbia svolto corsi di formazione specifici potrà intervenire ed essere fondamentale in prima battuta in attesa di soccorsi avanzati. Questa piazza è centrale e da qui, ogni giorno, transitano molte persone, per questo è fondamentale avere un presidio a disposizione di chi può averne bisogno, in modo da prestare un primo, fondamentale, aiuto".

L’obiettivo finale di questo progetto è quello di installare quanti più dispositivi di questo tipo nelle piazze pubbliche della Città della Rocca grazie al coinvolgimento di associazioni e realtà locali, per rendere appunto San Miniato città cardio-protetta.

Il defibrillatore – di tipo semiautomatico DAE, utilizzabile anche da cittadini formati e non solo da medici - verrà installato e inaugurato domenica 5 novembre alle 10 in piazza del Popolo, all’interno di una cerimonia a cui prenderanno parte: Giovanni Paccosi (vescovo di San Miniato), Simone Giglioli (sindaco di San Miniato), Marzio Gabbanini (presidente Fondazione SMP) e Alessio Lubrani (direttore numero unico d’emergenza 112). Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Nella stessa giornata si terrà il consueto mercatino mensile dell’antiquariato e piccolo artigianato, sempre su iniziativa di Fondazione SMP.

Fonte: Fondazione San Miniato Promozione