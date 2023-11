"Evacuati da Campi Bisenzio", il racconto della speaker di Radio Lady

Gli ascoltatori di Radio Lady quest'oggi non avranno sentito la viva voce di Irene Rossi, storica speaker dell'appuntamento pomeridiano. Questo perché anche lei è risultata tra gli alluvionati di Campi Bisenzio, bloccata nel condominio per l'arrivo dell'ondata dovuta alla tempesta Ciaran. Oggi è riuscita ad andare via da casa, ecco la sua storia.

"Ieri sera dopo le 22 ha esondato un argine del Bisenzio dalla parte delle nostre abitazioni. L'acqua è arrivata tutta insieme nel nostro condominio, più interno vicino a via Buozzi, vicino all'Osmannoro. Un muretto vicino casa ha ceduto, l'acqua si è innalzata velocemente. Per fortuna al piano terra ci sono solo garage ma ci siamo impauriti e siamo saliti al secondo piano. L'acqua poi stamani ha cominciato a defluire ma poi si è fermata poco sotto il metro. Non potevamo uscire e anche sulla strada principale c'era un bel livello d'acqua. Ci hanno evacuato i vigili del fuoco con i loro mezzi anfibi e con questi gommoni. Prima i bambini e poi gli adulti. Chi è rimasto lì potrebbe non essere senza elettricità, nel nostro condominio siamo riusciti a far ripartire l'acqua corrente. Poco lontano, dopo 100 metri, è tutto asciutto e quindi una volta fatta questa 'conca' ci siamo fatti venire a prendere. Disagi, auto perse, chi abita al piano terra poi ha perso anche la possibilità di entrare in casa".